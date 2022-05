Boluarte cubre a Castillo

Dina, la comprensiva

Qué favores le deberá al presidente Pedro Castillo o, en todo caso, qué factura esperará cobrar más adelante la vicepresidenta Dina Boluarte... Ayer, dijo que si el mandatario no asistió a la citación de la Fiscalía, es por su ocupada agenda. “Si no asiste, es porque la agenda no se lo permite... y si pide las preguntas (por escrito), es porque va a responder”, expresó. A otro perro con ese hueso de que su recargada agenda no se lo permite.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Chirinos le dice mentiroso

No le creen

Precisamente sobre este tema, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, no se comió el cuento. “(Castillo) le miente al pueblo declarando que se somete a las investigaciones, pero pide a la Fiscalía que le mande las preguntas por escrito, obstaculizando las investigaciones. Convenientemente se ampara en la Constitución, que la usa a su antojo”, aseveró. Bueno, en verdad ya nadie le cree.

(Foto: archivo Congreso)

Alva sobre labor del Congreso

Alarde parlamentario

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (AP), sacó pecho por los actuales padres de la patria ahora que nuevamente están en semana de representación. “Como Congreso, seguimos trabajando y estamos recorriendo el país para estar cerca de ustedes, porque nosotros somos los verdaderos representantes del pueblo”, expresó desde Huancavelica. Solo dos pequeños detalles. Estuvo acompañada de Wilson Soto, miembro de su bancada que, según Cuarto poder, habría hecho tratos bajo la mesa con el ministro de la Producción. Y, segundo, la desaprobación del Parlamento, según la última encuesta de Ipsos, llega al 82%. No es para alegrarse mucho, ¿no?

Foto: Congreso de la República

Vizcarra quiere la Presidencia

El chiste se cuenta solo

Pese a que está inhabilitado por 10 años y que recién volvió a ser sancionado con otros cinco años de suspensión para ejercer función pública, Martín Vizcarra no descarta postular a la presidencia en caso de un adelanto de elecciones. Mejor que guarde energías para responder por tooodo lo que se le imputa a nivel fiscal.

(Foto: Congreso)

Tiene nueva jefa

Carrasco enrojeció

El exfiscal y exministro del Interior Juan Carrasco Millones se puso rápidamente a las órdenes de su actual jefa política, Verónika Mendoza, y se pronunció a favor de una nueva Constitución. “La Constitución necesita una reforma y para ello necesitamos un buen Congreso”, indicó. Juntos por el Perú ya lo alineó en su afán de llegar al Gobierno Regional de Lambayeque. ¿Pero ese discurso desfasado querrán los lambayecanos? Ya veremos.

(Foto: Difusión)

