Hablará sobre los invitados

El Castillo de Sarratea

No solo está tras las rejas sino que ahora va a tener que hablar. El fundador del Movimiento Integridad, Jorge Lazarte, informó que su equipo legal ganó un proceso en contra de Pedro Castillo, a quien demandó, cuando este aún era presidente, para que dé a conocer la lista de sus invitados a las reuniones clandestinas en la casa del pasaje Sarratea, de Breña. “Ahora es un juez quien obligará a Castillo a cumplir con la ley, o incurrirá en un delito más”, escribió el abogado en redes. Cada vez se complica más la situación del expresidente. En fin, cosechas lo que siembras.

(Captura de video)

Lourdes Huanca llega lejos

De paseo por Europa

La misma que despotricaba en contra de la prensa en Palacio de Gobierno, con pleno consentimiento del entonces presidente Pedro Castillo, y que azuzaba a la población, ahora se pasea por Europa utilizando un discurso de victimización. Lourdes Huanca, presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas, viene organizando plantones en nombre de los fallecidos en las marchas. Primero fue a Francia y ahora anda por Madrid. La pregunta es ¿con qué plata financia su ‘campaña’? Quizá su hijo Jhonn Coaquira Huanca le dio una mano. Total, en 2021 cobró S/89.6 mil por jugosos contratos con el Estado gracias a su amigo Castillo.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

‘Cariñitos’ en el Pleno - I

Corderitos del Congreso

Las sesiones plenarias de este Congreso podrán ser infructuosas a veces, pero siempre llaman la atención por las pullas entre congresistas. Esta vez, la palabra la tuvo Alejandro Cavero (Avanza País), quien lanzó un curioso calificativo a algunos de sus colegas. “Cuántas veces hay que recordarles a mis colegas que Castillo se fue porque dio un golpe de Estado; cuántas veces tenemos que hacerles recordar a mis colegas que dejen de repetir como corderitos todo el tiempo”, expresó. Menos de un minuto tardó María Agüero (Perú Libre) en sentirse aludida, y hasta le pidió que retire lo dicho... pero a quien le caiga el guante...

(@GEC)

‘Cariñitos’ en el Pleno - II

Caviar y a mucha honra

Los incidentes en el Pleno no quedaron ahí. Susel Paredes (no agrupada) le respondió a la tiktoker y fujimorista Tania Ramírez, quien acusó a los “caviares” de no hacer nada durante la semana de representación, y habló también de la gestión de Francisco Sagasti. “Sí, soy caviar y no tengo ninguna vergüenza; las alusiones a otros presidentes no tienen nada que ver con nosotros, los caviares”, exclamó. Ya no sabemos si lo dice en serio o en broma.

Foto: archivo Congreso

No predica con el ejemplo

Robles, la moralista

En la misma sesión plenaria, Silvana Robles (PL) dijo que “la derecha y sus aliados prefieren atornillarse en sus curules” en vez de adelantar elecciones. Ahhhh, pero calladita se mantuvo cuando Castillo insistía en llegar a 2026 pese a los escándalos de corrupción.