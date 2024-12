Estas son las cortitas de hoy martes 17 de diciembre de 2024

Dina Boluarte

Se hace la víctima

Ya se le hizo costumbre a la presidenta utilizar sus discursos para victimizarse o atacar a quienes la critican. Cualquier evento –la visita a algún colegio, la inauguración de alguna obra o hasta un mensaje a la Nación, y no nos extrañaría que alguna pollada— es aprovechado por Dina Boluarte para su campaña sistemática de presunta persecución en su contra. Ayer señaló que su gobierno sigue de pie y que las críticas no la doblegarán. “En 2024 no nos hicieron mella... no nos doblegarán con sus mentiras”, dijo la jefa de Estado, que este año alcanzó el porcentaje de aprobación más bajo que haya tenido algún mandatario en nuestra historia, lo que refleja que su mala gestión sí hizo mella, pero en la población.

Josué Gutiérrez

El defensor del ministro

Y así como hace algunas semanas se convirtió en el defensor de Antauro Humala, ayer Josué Gutiérrez defendió al ministro de Justicia, Eduardo Arana, tras el reportaje de Cuarto poder sobre sus llamadas con los ‘Cuellos Blancos’. “El solo hecho de haberse reunido, conversado, no implica de ninguna manera ni complicidad ni delito... En su vida privada cada quien se reúne con quien quiera”, dijo el defensor, relajado, y sin esa preocupación que evidenció cuando declararon ilegal el partido que pretende postular al asesino de cuatro policías.

Raúl Pérez-Reyes

Reparte regalos

Se acaba el año, pero no la franela. El ministro Raúl Pérez-Reyes fue el encargado de defender a su presidenta en el primer día de la semana. El titular de Transportes y Comunicaciones aseguró ayer que Boluarte asistirá sí o sí a la citación de la fiscal de la Nación por el caso Cofre (uso irregular del vehículo presidencial). “La presidenta ya dio la información en dónde estuvo. Ya se dio la información, se eliminó esta leyenda”, indicó Pérez.

Lady Camones

No se rinde

Pese a que en la segunda votación el dictamen fue rechazado en el Pleno hace unos días, la congresista apepista Lady Camones presentó un proyecto de ley de reforma constitucional que insiste en restituir la reelección inmediata y por única vez de alcaldes y gobernadores regionales. La iniciativa plantea modificar los párrafos terceros de los artículos 191 y 194 de la Constitución. Mientras, sus colegas ya andan vacacionando y el Congreso cerró el quiosco hasta el próximo año.