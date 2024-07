CERRÓN VS. PAREDES

Se sacan los ojos

Luego de estar juntitos y tomaditos de la mano en épocas de Pedro Castillo ,el prófugo de la justicia y uno de sus ahora exaliados se sacan los ojos. Desde su cómoda y vergonzosa clandestinidad Vladimir Cerrón se la emprendió contra Alex Paredes calificándolo de desleal por reclutarse en el partido de Antauro Humala. De inmediato, el ex Bloque Magisterial le respondió recordándole algunas verdades: “Aquí, el único traidor eres tú; por salvar tu pellejo de la cárcel y tu angurria por migajas de poder andas arrodillado al fujimorismo. No quieras darte de puritano; no eres más que un fujimorista camuflado”, escribió Paredes en su red social. Eso dolió.





MODO MELCOCHITA

Kelly tiene su chispa

Y el chiste de la semana llega desde el Congreso (desde qué otro lugar podría ser). Mientras negaba a la prensa tener comunicación alguna con el prófugo sentenciado y ejercer presión en el Ejecutivo para impedir la captura del dueño de Perú Libre, Kelly Portalatino se atrevió a decir que “Cerrón está en el corazón de todos los peruanos”. Tremendo disparate de la legisladora fue correspondido por risas y hasta carcajadas de los periodistas. La congresista y Cerronlover se puso en modo Melcochita.

(Foto: Congreso)





MINISTRO DARÁ LA CARA

Un día viajó Quero

Más de un mes después de la denuncia, y luego de atender otras prioridades, entre ellas llegar a Trujillo para aplaudir y felicitar a César Acuña por el honoris causa que le entregó la universidad de su exesposa, el ministro de Educación, Morgan Quero, hizo un esfuerzo y viajó a Condorcanqui a reunirse con la comunidad awajún. “Vamos con el corazón en la mano”, declaró el funcionario antes de subir al avión. Veremos cómo lo reciben los awajún, luego de sus infelices declaraciones en las que calificó de práctica cultural la denuncia por las más de 500 violaciones a las niñas de esa comunidad.





EL REGRESO DEL WAYKI

No suelta palabra

Wilfredo Oscorima reapareció. El wayki de la presidenta Boluarte acudió a la Comisión de Fiscalización para responder por el caso Rolex y volvió a amarrarse la lengua. El gobernador de Ayacucho se acogió al silencio y solo aceptó que le prestó su lujoso reloj a su colega de Cusco, a lo que el ilustre titular de la comisión, Segundo Montalvo, dijo: “Ya quisiera yo que alguien me preste un Rolex”. Parece que al que deben amarrarle la lengua es al congresista.