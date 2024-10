Estas son las cortitas de hoy martes 15 de octubre de 2024

GEINER CRUZA LOS DEDOS

Hace 533 días…

Geiner Alvarado, el exministro de Vivienda del golpista Pedro Castillo procesado por el delito de organización criminal, se jugó sus últimas cartas ayer antes de que el Poder Judicial decida si le levanta o no la detención preventiva. “El día de hoy, 14 de octubre, se cumplen 533 días privado de mi libertad de manera ilegal, la Fiscalía vino solo una vez a visitarme a esta prisión. Es momento de unirnos por el bien común de nuestro país”, imploró. Qué enternecedor resultó el socio de tropelías del profesor. Veamos qué dice el tribunal.

TOLEDO ENCARÓ A PÉREZ

Dímelo en mi cara...

El juicio a Alejandro Toledo está llegando a su fin y el ‘Cholo sano y sagrado’ sabe que la condena se acerca. Y por eso ayer perdió la compostura en la audiencia. Cuando el fiscal José Domingo Pérez exponía, en su último alegato, que el exmandatario solicitó 35 millones de dólares a Odebrecht a cambio de la Interoceánica, el chacano interrumpió furioso y mirándolo, le increpó: “¿A quién solicité yo?”. La escena sacó de cuadro a todos. Pérez se calló y la jueza Inés Rojas le advirtió que podrían retirarlo del ambiente. “Señor, mientras el Ministerio Público habla, usted solo escucha”, le tuvieron que recordar.

MONTOYA VERSUS ACUÑA

No se ponen de acuerdo

Las discrepancias en Honor y Democracia están a la orden del día. Mientras el congresista Jorge Montoya se mantiene en sus trece y adelanta que la ley sobre crimen organizado no se va a derogar “de ninguna manera, para que dejen la huelga porque no les gusta”, Héctor Acuña, su compañero de bancada, se mostró a favor de eliminar la norma porque “hay indicadores y realidades” que nos dicen que esta ley no está ayudando a la justicia. Bueno, ejemplos de ello sobran.

MARTÍN PÉREZ, NUEVO ROSTRO DEL CEPEJA

Consejo se renueva

Los miembros del Consejo Empresarial Peruano Japonés (CEPEJA) eligieron a Martín Pérez Monteverde como su nuevo presidente para el periodo 2024-2026. Junto a él, Roque Benavides ocupará el cargo de vicepresidente, Luis Ricardo Vega Cumberland será el secretario y Gabriel Amaro desempeñará el rol de tesorero. La meta de Pérez Monteverde, según se indicó, es expandir los lazos de cooperación entre Perú y Japón.