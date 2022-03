¿A cambio de qué?

Elera es Somos Gobierno

En su intervención en el Pleno, el congresista Wilmar Elera, vocero de Somos Perú, hizo malabares para no sonar a oficialista al momento de justificar su oposición a la vacancia. “Acá, algunos dicen que solo los que han firmado la moción son democráticos, pero deben serlo también para reconocer las elecciones. Si bien tenemos un presidente que no es un ápice de cultura (sic), pero es un maestro de aula y eso es lo que ha elegido el Perú”, indicó. Asu, mejor no me defiendas, compadre.

(Foto: Congreso)

El deslinde de Anderson

Con PL ni a la esquina

El congresista de Podemos Carlos Anderson marcó la cancha para diferenciarse de su colega de bancada Enrique Wong. “Se ha dado a conocer que es muy asiduo a Palacio (de Gobierno) y a los ministerios. Les quiero decir que soy parte de una bancada que no es oficialista. Si el movimiento es hacia el oficialismo, yo no quiero estar en la bancada”, señaló. Wong se quedó calladito.

(Foto: Congreso)

Condori busca apoyo

Saca su portátil

En redes sociales se vienen difundiendo convocatorias al personal médico, de parte de un directivo de un hospital nacional, para plegarse a una movilización para este miércoles 16, en los exteriores del Congreso de la República, en apoyo al ministro Hernán Condori. ¿Qué debatirá ese día el Congreso? La interpelación al cuestionado titular del Minsa, alias ‘agüita arracimada’. Ojo que podría sumar una nueva denuncia por disponer de recursos a favor suyo. Estaremos atentos.

(Foto: Presidencia)

Castillo jalado

Bla, bla, bla

“Felicito a los padres de familia y las autoridades por tomarnos con seriedad el retorno a la presencialidad”. La frase, que parecía una tomadura de pelo, es del presidente Pedro Castillo sobre el reinicio de las clases. Después de todos los reportes que hemos visto sobre las pésimas condiciones en las que se encuentran muchísimos planteles, incluso con enormes deudas por servicios de agua, una declaración así refleja, una vez más, la desconexión del mandatario con la realidad.

(Foto: Hugo Pérez / Archivo)

Periodista Enrique Flor

Sensible partida

Una lamentable enfermedad se llevó al periodista peruano Enrique Flor, figura destacada del periodismo de investigación tanto en Perú como en EE.UU. El fallecimiento del reportero se dio el domingo 13 en Miami y su casa periodística, el Nuevo Herald, lamentó su partida, resaltando su gran sentido de justicia y tenacidad para indagar en la corrupción. Nuestras condolencias a su familia.

