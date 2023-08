EL PORTERO DEL CONGRESO - I

Ay, Vladimir

No fue portero de Palacio, pero sí parece serlo del Congreso, en donde se le ve cada vez con más frecuencia desde que su hermanísimo Waldemar forma parte de la Mesa Directiva. Vladimir Cerrón, el sentenciado dueño de Perú Libre, aprovecha que tiene las puertas abiertas para despacharse cada vez que puede. Así, ayer, se atrevió a decir que si el lapicito hubiera estado en la Mesa Directiva en los dos primeros años no hubieran vacado a su exsocio Pedro Castillo. ¡Plop!

(Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

EL PORTERO DEL CONGRESO - II

Pobres angelitos

“El no haber estado en la Mesa nos ha costado perder un gobierno popular”, dijo Cerrón, quien rodeado de su séquito de congresistas, consideró esencial la presencia de su partido en la Mesa. El dirigente intentó hasta desconocer a ‘Los Dinámicos del Centro’, la organización criminal por la que puede terminar en prisión, señalando que es una de las calumnias más grandes que le han hecho al partido. ¡Replop!

PEDRO CASTILLO

Colecciona denuncias

Hablando de Castillo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) recibió ayer una nueva denuncia constitucional contra el golpista, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio por el caso de los ascensos militares y policiales. También fue denunciado el exministro de Defensa Walter Ayala.

KIRA ALCARRAZ

Boquita de caramelo

Vaya boca la de la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, quien no soportó críticas en las redes por su designación como presidenta de la Comisión de Inclusión Social. “Los que tienen títulos qué m... han hecho por el país. Yo no tengo títulos, pero sí la cancha para trabajar”, les respondió la legisladora a aquellos que la señalan de no estar preparada para este cargo. ¿Es parlamentaria? O es Kira la del barrio.