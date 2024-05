CÉSAR ACUÑA

¿Se acabó el amor?

El matrimonio entre ‘el papá de La Libertad’ y ‘la mamá de los peruanos’ parece estar en crisis. En medio de los cuestionamientos que recaen sobre su socia política, César Acuña optó por desmarcarse de la presidenta, a quien ayer no quiso defender ante la prensa y hasta la exhortó a dar explicaciones por las graves acusaciones que recaen sobre ella. El gobernador tomó con tranquilidad, y sin criticar, el posible pedido de vacancia contra Boluarte señalando que este depende del Congreso. Al final, y enredado en sus palabras como tantas veces o ganado tal vez por su subconsciente, el líder apepista dijo: “Se necesitan 87 votos, esperemos que se logren los 87 votos”. ¡Plop!

WALTER ASTUDILLO

El ministro de la selección

El que juega su partido aparte para quedar bien con su jefa es el ministro de Defensa, Walter Astudillo, que parece estar pensando más en la selección de Fosatti que en lo que pasa en el país. “Llega el partido de la selección para la Copa América y hay que unirnos. La inestabilidad no ayuda a solucionar los problemas del país. No esperemos a que llegue el partido de la selección para recién alentar”, señaló ayer el ministro que al parecer no tuvo argumentos para defender a Boluarte sobre su ingreso a la oficina de su abogado, Mateo Castañeda, cuando esta era allanada. “Existe libertad para ir a la oficina de su abogado, yo no veo problemas. Estamos generando un ambiente no adecuado para la unidad nacional”, dijo Astudillo, que un poco más y termina sus declaraciones con un “Arriba Perú”.

(Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

LUIS VIVANCO

Abogado indefendible

Pero peor que lo dicho por el ministro sobre este tema fue la respuesta que dio ayer a una radio Luis Vivanco, el otro abogado de la mandataria. “Quizá la presidenta no fue en el día más correcto, quizás no sabía que había allanamiento”, expresó el letrado que antes de referirse al caso aclaró que él no debería pronunciarse o tratar de esclarecer el asunto, pues eso lo diría la jefa de Estado en su momento. Sí, para esa respuesta mejor hubiera sido que lo explique Boluarte.

(Foto: Presidencia)

ROSELLI AMURUZ

Tranquilita, nomás

A la congresista Roselli Amuruz no le quedó más que agachar la cabeza, reprimir su insolencia, bajar al llano, y disculparse ante la Comisión de Ética por amenazar al presidente de ese grupo de trabajo, Diego Bazán. La legisladora, ya suavecita, llegó a un acuerdo con su colega Jorge Marticorena, quien la denunció por esta actitud, para llegar a una conciliación, la que se verá en la próxima sesión.