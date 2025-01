Estas son las cortitas de hoy martes 14 de enero de 2025

Edwin Martínez

No hay otra palabra para definir las indignantes declaraciones del congresista Edwin Martínez sobre la denuncia por agresión sexual contra su colega, el ahora investigado José Jerí. “Han debido controlar a la muchacha para que no beba tanto y después puedan suceder este tipo de situaciones; y la señorita también ha debido controlarse un poco porque en borrachera pierden la ecuanimidad y empiezan a resaltar esas cosas feas que a veces tienen las personas escondidas dentro”, dijo el legislador acciopopulista en su lamentable presentación en RPP. El que debería controlarse para no resaltar ese machismo que tiene escondido dentro, es él. Por estas indignantes palabras Martínez ya fue denunciado ante la Comisión de Ética.

PPC

Los voceros

El Partido Popular Cristiano (PPC) ha decidido designar a Javier Bedoya Denegri como su vocero titular y el único autorizado para conversar con otros partidos sobre posibles alianzas electorales para 2026. Como vocero alterno fue nombrado Miguel Ángel Mufarech, actual vicepresidente pepecista. Esta designación se da luego de que algunos afiliados venían tomando la palabra a nombre de la agrupación y se presentaban como precandidatos del partido. Ahora, pues.

Gustavo Adrianzén

El ministro “más aclamado”

No hay duda de que a la hora de defender a su presidenta o a cualquier ministro de su gabinete, el premier es capaz de todo. Ayer, cuando le consultaron sobre la posible renuncia al cargo de Julio Demartini, que el mismo ministro aseguró estar evaluando, Gustavo Adrianzén respondió que no encontraba motivos para su salida y hasta reveló que el investigado y ya bastante comprometido por el caso Qali Warma “ha sido el ministro más aclamado en la sesión de hoy”. ¿Qué habrá pasado en esa sesión? ¿Habrá cantado? ¿Habrá declamado algún poema? ¿Qué será?

Somos Perú

Comunicado

La bancada de Somos Perú ha lamentado el criminal ataque sufrido contra el alcalde de su partido, Santos Guarniz Suárez, autoridad distrital de San Benito, en Cajamarca, y en el que murió su esposa. En un comunicado los congresistas de ese partido exigen a la presidenta Dina Boluarte liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana. “La extorsión y el chantaje ha llegado a los alcaldes”, señalan en el documento. Muchos reclamos en ese sentido, y poca disposición a escuchar.