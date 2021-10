Castillo viaja a Cajamarca

Aprovechó el feriado

El presidente Pedro Castillo aprovechó el feriado no laborable decretado por su gobierno para viajar a Cajamarca. La mañana de ayer, en un helicóptero, llegó hasta el distrito de Chugur con el fin de visitar a sus padres Ireño Castillo y Mávila Terrones, quienes, según se informó, se encontrarían delicados de salud. Pero también delicada es la situación política y de gobernabilidad que se respira con la inclusión en el gabinete de dos ministros con serios cuestionamientos. Durante el día no dijo ni una palabra sobre el tema.

Congreso alerta al Mindef

Guerra avisada

El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Williams Zapata, envió un oficio al ministro de Defensa, Walter Ayala, en que le recomienda que cumpla con la Ley de Ascensos de Oficiales de las Fuerzas Armadas al momento de hacer el otorgamiento de los ascensos para el 2022. Ello evitaría “reclamos posteriores que puedan dañar la imagen del Mindef”, señaló Williams. Oportuna advertencia para evitar la manipulación de las fuerzas del orden con fines políticos.

En PL les fastidia su posición

Se la agarran con Betssy

Siguen dándole con palo a Betssy Chavez; ayer la bancada de Perú Libre cuestionó que no avisara que asumiría el MTPE. Fernando Herrera (PL) fue uno de los que reclamó porque Chávez no les comunicó su designación. ¿Acaso todos los nombramientos tienen que pasar por el VB de Vladimir Cerrón? No, señores.

Dejen a un lado el autoritarismo

Piden vigilar al poder

El peligro está en Palacio. La abogada y columnista de este diario, Yesenia Álvarez, comentó en redes sociales la reaparición del colectivo No a Keiko. Aconsejó no dejarse engañar por los “falsos demócratas”. “A quien se debe limitar es al poder, al gobierno de Pedro Castillo, pero regresan para blindar el clientelismo, los vínculos con el terrorismo, el autoritarismo y la corrupción de Perú Libre. ¿Preocupados? dicen. ¡Falsos!”, escribió en Twitter. Ojo con eso.

Verán pedido de vacancia edil

Alcalde en aprietos

El Concejo Metropolitano de Lima verá, en una sesión extraordinaria del 12 de noviembre, un pedido de vacancia al alcalde Jorge Muñoz presentado por el ciudadano Carlos Hinostroza. La presunta causal es haber cobrado dietas como miembro del directorio de Sedapal siendo, a la vez, burgomaestre. Muy locuaz para otros temas, veremos qué nos dice ahora.

