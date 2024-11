Estas son las cortitas de hoy martes 12 de noviembre de 2024

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

Tuvo que emitirse un reportaje de Punto Final sobre sus reiteradas ausencias a las citaciones fiscales por sus supuestas comunicaciones con el capitán ‘Culebra’, para que el ministro del Interior recién se digne en apoyar la investigación que se le sigue y asegurar que en los próximos días firmará el documento autorizando que se le levante el secreto de sus comunicaciones. Dos meses y medio después de la primera de las cuatro citaciones, Juan José Santiváñez recién parece tener tiempo libre para estampar su firma y que la Fiscalía pueda acceder a sus llamadas. Y todavía dice que siempre colabora con las investigaciones.

LA SALVADORA

‘Super-Dina’

Como no podía ser de otra manera, la semana empezó con la ya tradicional reventada de cuetes a la presidenta por parte de uno de sus ministros, esta vez por cortesía de Ángel Manero. Para el titular del Midagri, Dina Boluarte salvó al país al aceptar la sucesión presidencial tras la vacancia de Pedro Castillo. “Si la presidenta no hubiera accedido a la sucesión constitucional, el país hubiera entrado en caos. Esta situación hubiera sido muchísimo peor”, dijo Manero admitiendo, como quien no quiere la cosa, que “la situación” no está bien ahora.

HEYDI JUÁREZ

‘Mochasueldo’ tiembla

La ratificación de condena de 22 años y seis meses de prisión contra el excongresista Michael Urtecho por recorte de sueldo a sus trabajadores está haciendo temblar a más de uno de los ‘mochasueldos’ que integran este Parlamento. Una de ellas es Heidy Suárez, investigada por presuntos cobros irregulares a sus empleados. Y es que el próximo martes 19 el Poder Judicial evaluará si autoriza levantar el secreto bancario de la ahora legisladora de Podemos. Ahora, pues.

ROHEL SÁNCHEZ

Importante anuncio

Sin que nadie le preguntara ni la ley aún lo permita, el gobernador regional de Arequipa ha anunciado que no postulará en las próximas elecciones. Rohel Sánchez Sánchez ha asegurado que no será candidato a la presidencia, ni a la alcaldía ni al gobierno regional y que está comprometido 24/7 impulsando el desarrollo de su región. Pero la razón de su ‘sentida ausencia’ es que el investigado señor gobernador no está afiliado a ningún partido político y no se sabe si alguno pensaba invitarlo. Todo tiene una explicación.