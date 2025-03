Estas son las cortitas de hoy martes 11 de marzo de 2025

DINA BOLUARTE - I

Le importa un bledo

La presencia en Lima de una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que ya investiga los ataques contra la libertad de expresión y la libertad de prensa que se registran en el país, parece no importarle a este Gobierno. La presidenta Dina Boluarte no solo decidió que el Ejecutivo no atienda a esta comitiva que le planteó una reunión, sino que, como para no dejar dudas de que lo que se dice es cierto, ayer la mandataria aprovechó un nuevo evento para continuar su arremetida contra el periodismo, no sin antes victimizarse.

DINA BOLUARTE - II

Sigue pegando

“Nos hacen tanto bullying en alguna prensa, pero nosotros nos reímos porque sabemos que no tenemos rabo de paja”, señaló la mandataria, durante la inauguración de un colegio y delante de decenas de escolares, que no entendían a qué venía ese comentario. Una vergüenza lo de este intransigente y soberbio Gobierno que ya no quiere escuchar a nadie, no acepta críticas y prefiere esconderse.

PEDRO CASTILLO

Más pataletas

Otro que no escucha y anda de pataleta en pataleta es Pedro Castillo. Ahora el profesor anunció el inicio de una huelga de hambre en rechazo al juicio en su contra por el golpe de Estado de 2022. “Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que, haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha una huelga de hambre; acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo”, señaló el golpista en una carta publicada en X. Lo cierto es que esta mañana continúa su juicio oral con la presentación de los testigos de la Fiscalía, quienes también tendrán hambre, pero de contarlo todo.

MORGAN QUERO

Dos más dos

Como si se tratara de sumar dos más dos, el ministro de Educación, Morgan Quero, casi aseguró ayer que su Gobierno vencerá pronto a la criminalidad. “Nosotros vamos a luchar contra el crimen, vamos a poner tras las rejas a los extorsionadores”, respondió así, y hasta con una sonrisa de por medio, el engreído de Boluarte cuando le preguntaron por las cada vez más frecuentes extorsiones a los colegios. Habría que decirle al ministro que este es un tema serio y complicado y no un repaso del abecedario aprendido de paporreta.