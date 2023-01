Sánchez envía mensaje

Prófugo y pedilón

Desde la clandestinidad, Alejandro Sánchez, dueño de la incautada casa de Sarratea (Breña) que funcionó como despacho paralelo de Pedro Castillo, se pronunció y le hizo un singular pedido a la presidenta Dina Boluarte. “Usted es mujer, madre, y ahora presidenta, usted ha comido ahí, en la cocina de mi madre. Esa mesa donde usted almorzó un día, está destruida (...). Le pido por favor que se respeten los derechos humanos, el debido proceso, la presunción de inocencia”, dijo Sánchez en un video en el que se le ve muy tranquilo, rodeado de árboles. Se nota que no la pasa mal, pero si tanto le preocupa el debido proceso, que se entregue y diga todo lo que sabe.

Alejandro Sánchez Sánchez permanece en la clandestinidad desde hace poco más de un mes. (Foto: Justicia TV)

Se reunieron con Dina Boluarte

Podemos en Palacio

La presidenta Dina Boluarte se reunió ayer con la bancada de Podemos Perú, en Palacio de Gobierno. La cita comenzó al mediodía y terminó una hora después. A su salida, el vocero José Luna Gálvez aclaró que el encuentro no garantiza su voto a favor del gabinete, que se presentará hoy ante el Pleno. “Todavía no tenemos una decisión, vamos a escuchar y decidiremos democráticamente”, dijo. Bueno, al menos en esta oportunidad no se corrieron del diálogo, como en diciembre del año pasado.

(Foto: @photo.gec)

Agüero y su constituyente

Nada les complace

Ni el diálogo ni el consenso; nada les complace a los miembros de Perú Libre, quienes a toda costa quieren una Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución a su medida. Una muestra de ello es que la congresista del lápiz María Agüero consideró que el Foro del Acuerdo Nacional “carece de validez” y aseguró que “la lucha por un reclamo justo” es que se convoque a la Constituyente. ¿Sabrá siquiera qué artículos de la Constitución quiere cambiar o solo repite como corifeo lo que dice su líder?

Foto: Congreso

Denunciado por suboficial

Caso Ventura en Ética

La Comisión de Ética del Congreso revisó ayer el informe de calificación sobre la investigación contra el congresista Héctor Ventura (FP), quien en noviembre fue denunciado por haber agredido física y verbalmente al suboficial PNP Santos Ramírez Cabanillas. Para el parlamentario, se trató de un “incidente”, que “no pasó más que un altercado de obligar a que nos abra (las puertas del Congreso)”. Veremos cómo evoluciona su caso.

Foto: archivo GEC