Canibalismo rojo

Izquierda regional vs. izquierda limeña

Vladimir Cerrón aprovechó la crisis para despotricar contra sus enemigos de turno que le quitan espacio en el poder: la izquierda caviar, como él los llama. “(El) nuevo gabinete era postergado desde diciembre. Se van premier y ministros, molestos con el Gobierno que les abrió la puerta, incluso contra la voluntad de su bancada. A PL el tiempo le dio la razón al votar contra el gabinete caviar, cuyo resultado de gestión es intrascendente”, dijo en Twitter. Cerrón se frota las manos por la oportunidad de poner más gente suya en el gabinete.

Cerrón vuelve a lo mismo

La sinrazón

Y hablando de Cerrón, este también se refirió a la refinería La Pampilla y afirmó: “Cuando La Pampilla estaba en manos del Estado, jamás contaminó con niveles de catástrofe ecológica. En salvaguarda de la vida, el Gobierno debe recuperar el control soberano de la refinería, es decir, nacionalizarla. El pueblo escoltaría este acto histórico de dignidad nacional”. Convenientemente, el dueño de PL no recuerda que cuando La Pampilla estaba en manos del Estado, también era parte del esquema de corrupción y clientelaje político.

Castillo visto por el Congreso

Va por la autovacancia

La crisis desatada por el comportamiento errático del presidente Pedro Castillo ya ni siquiera haría necesario que sea vacado, pues el mandatario se estaría encargando de hacer esto por sí mismo. Así lo advirtió el congresista Carlos Anderson. “Este Congreso no va a vacar al presidente Castillo porque él se está autovacando con crisis autogeneradas (…). Este gobierno del pueblo no es gobierno del pueblo, porque el pueblo no quiere corrupción, sino seguridad. Realmente esto es tierra de nadie”, dijo Anderson.

Las Bambas espera solución

Conflictos a su suerte

Las comunidades cusqueñas de Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay, de la provincia de Chumbivilcas, redujeron a dos sus demandas al Gobierno y alcanzaron una nueva solicitud para una reunión el 3 de febrero con las autoridades de la PCM en Cusco. Desde hace cinco días sigue bloqueado el Corredor Minero del Sur. Ahora con nuevo premier, ¿el diálogo volverá a fojas cero? Bueno, tampoco es que Mirtha Vásquez haya hecho mucho por solucionar el conflicto.

Piden aprobar ley

Mejores ministros

Ante el cambio de gabinete, la congresista Rosselli Amuruz pidió al presidente promulgar la autógrafa de ley que fija procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros. Bien haría Castillo en escucharla para que no se le filtre algún requisitoriado.

