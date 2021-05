Lo dejaron en visto

Hace unos días, el candidato Pedro Castillo invitó por Twitter a los virtuales congresistas del Partido Morado, Flor Pablo y Edward Málaga, para que integren su equipo. Sin embargo, los tuits de Castillo fueron borrados. Quizás la invitación no fue bien recibida por el dueño del partido, Vladimir Cerrón, o, como lo dejaron en visto, los eliminó para evitar el roche.

Vladimir Cerrón y Pedro Castillo (Facebook)

Tiro por la culata

Vladimir Cerrón, el exgobernador de Junín condenado por corrupción, hizo una encuesta por Twitter para consultar “si los grandes medios de comunicación están al servicio del fujimorismo”. Esperando resultados a su favor, el tiro le salió por la culata, pues un 67% le dijo que no y, además, fue blanco de burlas. El Doctor Anemia se quedó pálido. Sigue sin darse cuenta de que el problema no son los medios, sino sus trasnochadas propuestas.

Entrevista a Vladimir Cerrón Rojas.

Así no, Perú Libre

El comediante Carlos Álvarez denunció que ha recibido amenazas a través de sus redes sociales por haber imitado al candidato Pedro Castillo y al dueño de su partido, Vladimir Cerrón. “¿Tan intocable es este personaje?, ¿va a ser así si llega al poder? ¿O sea adiós, humor; adiós, libertad?”, criticó Álvarez.

Carlos Álvarez

Urresti se hace el sueco

Ayer, en el interrogatorio por el homicidio del periodista Hugo Bustíos, el congresista Daniel Urresti dijo que cuando estuvo en Huanta, “no tenía conocimiento de que había periodistas”. El abogado Carlos Rivera dijo a Perú21 que lo declarado por Urresti es “inverosímil” porque tenía un alto cargo de inteligencia y su manifestación sería parte de una estrategia de su defensa legal. Las diligencias serán retomadas mañana.

Acuña recargado

El excandidato de APP César Acuña reveló ayer que se vacunó contra el COVID-19 en EE.UU. En campaña dijo que él sería el último en vacunarse. “Pero como los peruanos no me dieron la oportunidad de pasar a segunda vuelta, ahora ya me he vacunado”, se justificó. Todas se las sabe.

APP, liderado por César Acuña, exhortó a candidatos presidenciales a asumir compromisos por la gobernabilidad del país. (Foto: archivo GEC)

VIDEO SUGERIDO

Los años en los que el pan se fue de las mesas de los peruanos