Cerrón en la PCM

El sentenciado exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón estuvo ayer en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, y no como portero, sino como visitante de su titular Guido Bellido. Su nombre no figuraba en el registro oficial de visitas, pero fue confirmada por Róger Nájar, quien, por otro lado, no descartó la posibilidad de ser nombrado asesor del jefe del gabinete. ¿Qué le queda si lo bajaron del premierato tras conocerse que, años atrás, se negó a reconocer a la hija que tuvo con una adolescente de 14 años?

Ceremonia de Asuncion de Mando del Presidente Electo, Pedro Castillo, en el marco del Bicentenario del Peru en el Congreso de la Republica.

Castillo se inmuniza

Y se develó el misterio. Luego de un innecesario secretismo, Hernando Cevallos, ministro de Salud, informó que el presidente Pedro Castillo recibirá la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 este viernes 6 de agosto a las 9 de la mañana. Sin embargo, fieles a su estilo de gobierno, no dijo dónde se dará la atención. Seguro nos enteraremos por los medios oficialistas.

Mirian Morales vuelve

El inhabilitado Martín Vizcarra sigue haciendo sentir su presencia en Somos Perú, partido por el que fue elegido parlamentario aunque no pudo asumir el cargo por su situación legal. Una de sus allegadas, la congresista Kira Alcarraz, confirmó la contratación de la exsecretaria de Palacio de Gobierno Mirian Morales como asesora principal de su despacho. Morales, cabe recordar, es actualmente investigada por el Ministerio Público por la irregular contratación de Richard Swing.

Martín Vizcarra declara ante el Ministerio Público (Foto: Difusión)

Deshojan margaritas

La reunión del presidente Pedro Castillo con los gobernadores regionales, anunciada por él mismo en su discurso de asunción al cargo, ha dividido a las autoridades regionales. Mientras un grupo prefiere esperar hasta después de la presentación del primer ministro ante el Congreso, para solicitar el voto de confianza, otro sector anda muy afanoso y quiere ir ya mismo a la PCM. No por mucho madrugar...

El presidente Pedro Castillo se retiró sorpresivamente de la Parada Militar antes de que terminara el evento en San Borja. (Foto: Renzo Salazar/GEC)

El mérito de Silvana

La designación de Silvana Robles como vocera alterna en Perú Libre ha generado malestar entre sus colegas que señalan que su único mérito es haber jurado al cargo de congresista por la memoria del “amauta Jaime Cerrón Palomino”, padre del dueño de la agrupación, Vladimir Cerrón. Así cualquiera, ¿no?

VIDEO SUGERIDO

Investigación 'Los Dinámicos del Centro' debe ser en Lima