Como si fuera dueño...

Vladimir Cerrón actúa como si fuera amo y señor del país. El domingo pasado, se identificó como “secretario de Perú Libre” e ingresó como si nada al hospital Rebagliati de Essalud para recibir su vacuna contra el COVID-19. Imágenes captadas por un ciudadano demuestran que se desplazó a otras áreas del hospital sin ninguna precaución ni consideración de los demás pacientes porque quería “solicitar una prueba antígena”. Un antídoto es lo que necesitamos los peruanos.

Fue abucheado

Aunque Cerrón mostró el video en el que fue vacunado, no mostró la grabación en la que pacientes del Rebagliati mostraban su molestia por su desfachatez al recorrer el hospital como si fuera el ministro de Salud. “¿Cómo va a ser ministro? ¡No puede ser ministro, no puede ser nada acá! ¡Sinvergüenza! ¡Ya sáquenlo!”, repetía una persona mientras rechazaba el recorrido de Cerrón. Sobre eso, Cerrón no escribió ni un tuit...

Maraví en Twitter

Ante las contundentes investigaciones publicadas por Perú21 sobre los nexos entre el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y el Movadef, ayer Maraví abrió una cuenta de Twitter para negar dicha relación. “Nunca pertenecí al Movadef. En el 2012 tenía 51 años; por lo tanto, no fui su secretario de Juventudes en Ayacucho”, escribió. Intentamos buscar alguna aclaración adicional de su parte, pero ni respondió llamadas ni mensajes. ¿Responderá por Twitter?

La unión hace la fuerza

La coalición entre las bancadas de Somos Perú y el Partido Morado no termina ahí. La tarde de ayer, a través de un oficio, se formalizó la incorporación del congresista independiente Héctor Valer (quien en un inicio formaba parte de Renovación Popular). La nueva bancada suma nueve miembros en total, superando a otras agrupaciones.

Ahora pues

La Junta de Portavoces del Parlamento se reunirá hoy martes 3 de agosto, de forma presencial en la sede del Congreso. La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, hizo la convocatoria para las 10:00 a.m. Abordarán diversos temas como el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido, y también la distribución de las comisiones, siendo la de Constitución la más codiciada, empezando por Perú Libre.

El oficial mayor entregó la banda presidencial a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva. "Es para mi un gran honor recibir, por breves momentos, la banda presidencial que simboliza el mando supremo de la Nación", señaló la titular del Parlamento. (Foto: Congreso)

