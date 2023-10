LAS ESPOSAS

A la prepo

Sin importarles lo que establece el protocolo, las esposas de los ministros de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, terminaron sentadas en el estrado principal durante la ceremonia cívico-patriótica por el aniversario 202 de la Marina de Guerra. Pese a no haber sido consideradas como invitadas para estar en la privilegiada tarima, levantada en la Plaza Grau del Callao, las mujeres consiguieron a telefonazo limpio que les hagan un sitio y observar la ceremonia junto a la presidenta Boluarte, a altos jefes navales y a ministros de Estado, entre ellos, sus queridos espositos. Así están las cosas.

ÓSCAR VERA

Ahora sí irá

Hablando de ministros, parece que ahora que se salvó de la censura el titular de Energía y Minas, Óscar Vera. Ha decidido, ya aliviado, aceptar la invitación hecha por la Comisión de Energía y Minas del Congreso para que exponga este martes sobre la viabilidad de Petroperú para operar los lotes I, V I y Z-69. Esta vez todos le habrían dicho sí al grupo de trabajo que preside Segundo Quiroz, pues se anuncia que también asistirán el ministro de Economía, Alex Contreras, y el presidente de Petroperú, Pedro Chira.

ELIZABETH MEDINA

La ‘rusa’ volvió a Lima

Recién llegadita de Rusia, donde disfrutó de lo lindo sin importarle los ucranianos muertos a causa de los ataques de su anfitrión Putin, Elizabeth Medina no escondió su apoyo al pretendido proyecto que busca la amnistía al expresidente Pedro Castillo y a Betssy Chávez. “No soy nadie para juzgar al expresidente. No generen más odio contra él; no podemos seguir de azuzadores contra el presidente”, reclamó la ‘rusa’ ayer en el programa Pasos Perdidos.

JOSÉ LUNA

Le embargan inmuebles

Y el Poder Judicial ha ordenado el embargo preventivo de seis inmuebles vinculados a la Universidad Privada Telesup, la casa de estudios del congresista José Luna Gálvez, como parte de la investigación que se le sigue por el caso Lava Jato.