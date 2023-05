TIENE QUIEN LA DEFIENDA - I

Saltan por Sigrid

La bancada que acoge a la congresista Sigrid Bazán puso el grito en el cielo tras el informe de Perú21 sobre su nada clara compra de una vivienda. “Nuestro rechazo al permanente acoso político contra nuestra colega Sigrid Bazán. Buscan ‘titulares’ para anular y menoscabar su participación política. Respaldamos su trabajo con las y los trabajadores”, publicó Cambio Democrático-Juntos por el Perú en su cuenta de Twitter.

(Foto: César Campos)

TIENE QUIEN LA DEFIENDA - II

Multiversiones

Lo cierto es que los aliados de Bazán se irritan por un informe en el que solo se exponen los hechos y se dan a conocer las distintas versiones que ha dado Bazán sobre esta operación financiera y que nadie puso en su boca. Hay que recordarle a la bancada conjunta que su representante es investigada por el Ministerio Público por presunto lavado de activos.

(Foto: Congreso)

OTRO CUÑADÍSIMO - I

El milagro del pastor

Un presunto caso de nepotismo involucra a Marco Palomino Valencia, procurador público del Poder Judicial. Un informe del programa Cuarto poder revela que su cuñado, el pastor evangélico Rolan Llacsahuanga fue contratado por esa entidad cuando Palomino era el máximo jefe, en 2021.

(Foto: Giancarlo Ávila/GEC).

OTRO CUÑADÍSIMO - II

Se presentó solo

Resulta que el cuñadísimo se presentó a un proceso CAS para un puesto de apoyo administrativo y obtuvo el cargo siendo el único concursante y sin informar en su declaración jurada sobre su importantísimo vínculo de parentesco. Llacsahuanga renunció aduciendo una enfermedad de su madre y sin aclarar que era el cuñadísimo del mismísimo jefe.

(Foto: @FiscaliaPeru)

LAS ASESORAS

Precisión de Produce

Voceros del Ministerio de la Producción precisaron que Ingrid Salas Rosales, una de las asesoras de la Presidencia de la República, no tiene actualmente contrato FAG en esa entidad. Produce refiere, además, que Irene Suárez Quiroz, otra de las asesoras en presidencia, no fue hallada responsable por la Contraloría en la presunta adjudicación irregular de casi siete millones de soles a la empresa que se encargó del pabellón peruano en la Expo Dubai 2020, por lo que no fue sancionada administrativamente.

VIDEO RECOMENDADO