RECHAZO

¿Con qué cara…?

Con silbidos y gritos, los pobladores de la provincia de Acobamba, en Huancavelica, rechazaron esta semana la presencia del congresista Alfredo Pariona, quien el último 4 de abril salió de UCI del Hospital Rebagliati tras sufrir una descompensación luego de acudir a un concierto. El diagnóstico fue etilismo agudo, pero el parlamentario, como se indicó en esta sección, dijo muy suelto de huesos que quisieron envenenarlo. No representa a los huancavelicanos.

CANDIDATURA A CORTE IDH

Periplo de Borea

A través de una publicación en las normas legales, el Gobierno autorizó el viaje oficial de Alberto Borea, candidato a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el periodo 2025-2030, a Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Panamá, del 7 al 13 de abril, con el objetivo de que participe en reuniones de alto nivel con las autoridades de esos países para promover la candidatura nacional y exponer su plan de trabajo. Con fe.





LUCHA ANTICORRUPCIÓN

Instalan consejo

La Contraloría instaló el denominado Consejo Consultivo del Índice de la herramienta INCO (Índice de la Corrupción e Inconducta Funcional). Este órgano autónomo y ad honorem está compuesto por personalidades como Roque Benavides, Elsa del Castillo, Yamilet Serrano, Álvaro Henzler y Diego Macera. Recomendarán acciones contra la corrupción en el Estado. Todo esfuerzo vale.





ESCÁNDALO MUNDIAL

Rolex en Financial Times

El prestigioso Financial Times ha citado al Perú. Esta vez no por Machu Picchu o por la aclamada gastronomía nacional. El columnista John Grapper del medio publicó allí un artículo en el que se refiere al escandaloso caso de los Rolex de la presidenta Dina Boluarte, indicando que la empresa suiza no debe estar muy contenta con la exposición. “Cuando los Rolex son las piezas más conocidas de una pila de joyas peruanas, ten cuidado. Toda la charla de la marca sobre artesanía y herencia ha quedado enterrada en un escándalo político”, comentó.





¿DISCULPAS A BOLUARTE?

Ministro Rolex

Y hablando de los Rolex, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, también se graduó de escudero. A su salida de Palacio, dijo a los medios de comunicación que, “una vez que se archive y se vea que no hay delito” en este caso, la Fiscalía de la Nación debe considerar “ofrecer disculpas” a Boluarte “por la afectación al honor y la dignidad de la presidenta”. Vaya, vaya. A los extremos que llegamos.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO