Cuestionan apoyo a Toledo - I

Las cosas como son

El prestigioso periodista, escritor y analista político Michael Reid dejó mal parados a los firmantes de una carta en Estados Unidos en la que piden no extraditar a Alejandro Toledo. “Respeto mucho a los firmantes de esta carta, pero en este caso creo que se equivocan al argumentar que EE.UU. no debe extraditar a Alejandro Toledo para enfrentar cargos de corrupción en Perú”, señaló en Twitter. Como informó Perú21, cuatro académicos estadounidenses, entre ellos Francis Fukuyama y Steven Levitsky, dirigieron una carta al secretario de Estado de EE.UU. para pedirle que retroceda en la decisión de extraditar a Toledo por cuestiones “humanitarias”.

Foto: Matthew Staver/Bloomberg

Cuestionan apoyo a Toledo - II

Hay pruebas

“Conozco a Toledo desde hace 40 años. Puede ser simpático. Pero ese no es el punto. Como presidente, traicionó las esperanzas de los peruanos en su democracia restaurada. Hay pruebas sólidas de que robó 35 millones de dólares en contratos mientras ocupaba el cargo. El argumento humanitario debe aplicarse a la sentencia, no a la extradición. Frustrar el juicio de Toledo en Perú no haría nada para mejorar la credibilidad de su democracia”, sostiene Reid, quien vivió un tiempo en Perú ejerciendo la corresponsalía para The Guardian y la BBC.

Michael Reid. (Foto: Alessandro Currarino)

Cámaras, acción - I

Betssy en el momento

Cuarto poder accedió a un video de Palacio de Gobierno de aquel infausto 7 de diciembre en que Pedro Castillo se disfrazó de golpista y anunció el quiebre del orden constitucional. Este video, que no se había visto antes, revela el papel preponderante que tuvo la exjefa de gabinete Betssy Chávez en los momentos previos y posteriores al mensaje presidencial. Al final, todo se sabe.

(Foto: Jorge Cerdán | Archivo GEC)

Cámaras, acción - II

¿Dúo golpista?

De acuerdo con el reportaje, Betssy Chávez pasó presurosa por el Salón Dorado junto a una reportera y un camarógrafo de TV Perú. Un miembro de la seguridad de Palacio los intercepta y les pide a los invitados que entreguen sus celulares, como indica el protocolo. Sin embargo, la premier le hace una indicación al guardia y los comunicadores pasan al Salón Grau sin ningún problema…

Cámaras, acción - III

Dirigió todo

Luego del mensaje, la entonces premier es captada por la cámara del Salón Dorado en compañía de Aníbal Torres, que se desempeñaba como el principal asesor de la PCM. Juntos, escoltados por otro edecán, ingresaron a los ambientes del despacho presidencial. ¿No que no? El papel de conspiradores como que les va quedando perfecto a esta dupla, aunque ahora lo nieguen y se hagan los desentendidos.