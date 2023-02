MEMOREX-I

Mirtha vs. Dina

Durante las protestas contra el gobierno, exaliados de Pedro Castillo poco a poco van recuperando la voz después de haber permanecido callados durante la desastrosa gestión del golpista. Hace poco, Mirtha Vásquez salió con el pie en alto contra Dina Boluarte al deslizar que ella no gobierna sino que hay alguien detrás que la convence de hacer un gobierno “autoritario”. En las redes sociales le recordaron inmediatamente que Vásquez, cuando era premier, no dijo ni pío cuando la corrupción corría por Palacio de Gobierno y también trajeron a colación el triste episodio que protagonizó en Ayacucho, cuando claudicó ante el dirigente del Movadef Che Bernaola y anunció el cierre de minas.

(Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

MEMOREX-II

Con el polo puesto

Y, hablando de hacer memoria, en la marcha del sábado, en el Centro de Lima, reapareció en escena nuevamente la actriz Mónica Sánchez. “Qué simbólico y qué triste. Así quedó mi bandera esta noche, después de la represión irracional e injustificable que hoy nos tocó vivir”, escribió en su cuenta de Twitter. Los tuiteros no tardaron en enrostrarle que en el gobierno de Castillo estuvo muda, pese a los escándalos de corrupción.

MONTOYA CON CALLE

Toma y daca

La congresista de Podemos Digna Calle, quien el viernes renunció a la segunda vicepresidencia del Congreso, viene irritando al resto de parlamentarios que no quieren votar a favor del adelanto de elecciones. Calle dijo que sus colegas “se aferran a sus cargos” por “motivos personales” y antes había sido más concreta al señalar que el sueldo era el único argumento para quedarse. De Renovación Popular le contestaron al tiro. “No acepto esas acusaciones de que no hacemos nada”, le dijo Jorge Montoya. Bueno, entre quien renuncia y exige la dimisión de toda la Mesa Directiva para hacer el juego a la izquierda y quien quiere quedarse hasta el 2026 no hay mucha diferencia.

Foto: Congreso

LÍO POR EL MANTEL DE CHIFA

Congresista en la mira

César Revilla, legislador de Fuerza Popular, comentó que su bancada evalúa posibles sanciones contra su colega Juan Lizarzaburu por llamar a la wiphala –bandera cuadrangular de 7 colores– como un “mantel de chifa” durante el Pleno del 2 de febrero, y acotó que ha “habido un exceso” por tildar así ese símbolo. Esa discusión interna en tienda naranja promete.

TC FALLÓ A SU FAVOR

Molinelli respira

La exviceministra de Transportes Fiorella Molinelli está saltando en un pie porque el TC ordenó el archivo definitivo del procedimiento administrativo sancionador que inició contra ella la Contraloría por el caso Chinchero.