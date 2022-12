Sánchez vs. Congreso - I

Con la ‘mejor’ actitud

Ahora que la OEA dice que la salida a la crisis en el Perú es el diálogo, los miembros del Ejecutivo se cuelgan de la recomendación para lavarse las manos. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, arremetió contra Rosangella Barbarán (FP) por los 13 proyectos de ley enviados al Congreso del Plan Impulso Perú. “Una sola ley (la número 13) han aprobado. Eso es verdad inobjetable. ¿Si eso no es obstrucción, qué es? Es tiempo de diálogo”, escribió en redes. ¿Y así quiere “dialogar”? ¡Plop!

(Foto: Difusión)

Sánchez vs. Congreso - II

Cuadran al ministro

Luego de que Sánchez dejara abierto el camino a la confrontación, Barbarán le aclaró que, como presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, ha atendido el 80% de pedidos del MEF. “Separo perfectamente las cosas, en todas las sesiones se priorizan los temas del Ejecutivo”, dijo. En tanto, Alejandro Cavero (Avanza País) le recordó que obstrucción no necesariamente es no aprobar todos sus proyectos. “El pueblo nos ha elegido para ser filtro, no mesa de partes”, aseguró. Pobre Sánchez, lo agarraron de a dos y lo dejaron mudo.

Foto: César Bueno / @photo.gec

Le dio un sueldazo a su amigo

Betssy, la benefactora

Suegros, cuñados, amigos, todos ganan con Betssy Chávez. Panorama reveló ayer que Omar Quispe Vásquez, amigo de Chávez que la ayudaba a grabar y transmitir su programa Los Malpensados en Facebook en 2021, se hizo, sin tener experiencia y tras reunirse dos veces con la ahora premier, de un sueldo de S/17 mil como asesor del Ministerio de Trabajo cuando ella era titular de la cartera. Este año, su jugoso salario bajó a S/15 mil y en octubre renunció. ¿Por qué? Solo Dios sabe, pero lo real es que salió forrado del MTPE.

(Foto: PCM)

Argentinos le rezan a Velarde

Gurú contra la inflación

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, fue recibido por todo lo alto en Buenos Aires, adonde viajó para dar una conferencia en el Banco Central de Argentina, que tiene una inflación anual cercana al 100%. En entrevista con Clarín, resaltaron que, gracias a su gestión, Perú tiene inflación anual de un dígito desde hace 25 años. Todo tipo de consejos le pidieron. Y pensar que Pedro Castillo la hizo larga para ratificarlo.

Mensaje a Castillo

La realidad en Chota

Y hablando de Castillo, ayer votó en la I.E. N° 101069 La Laguna, en Chota, y la docente Lita Vásquez lo dejó mal parado pues la escuela está en riesgo. “Quizá él mismo vea la realidad (...), ojalá vea la necesidad de hacer una nueva construcción. La infraestructura da pena”, refirió a RPP. Tome nota, profe.