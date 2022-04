Boluarte viaja a Colombia

Saca cuerpo

Entre ser vicepresidenta y titular del Midis, Dina Boluarte prefiere lo que la mantenga más lejos de los problemas. Ya es conocida su postura de no opinar sobre los escándalos del Ejecutivo y, esta vez, aprovechó que del 5 al 7 de abril se realizará el IX Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe en Barranquilla, Colombia, para ausentarse del país. Según una resolución suprema, Boluarte viajó ayer y se quedará hasta el jueves en tierras cafetaleras. Provecho.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Serna pide tesis a periodistas

Piconería ministerial

Luego de que Cuarto poder revelara que el actual ministro de Educación, Rosendo Serna, habría plagiado en más del 70% la tesis que presentó en la Universidad Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) para obtener su doctorado, el funcionario solicitó las tesis de las periodistas Sol Carreño y Karla Ramírez, quien hizo el reportaje. “He solicitado la tesis de la señora Sol Carreño y de la reportera, y oh, sorpresa, esas tesis están...”, expresó y añadió que “no se trata de una amenaza”. Cobarde postura de un educador que debería dar el ejemplo... Veremos qué responde cuando lo interpelen.

(Foto: Minedu)

Propuesta de bancada JP

Ley cerrojo entre rojos

La bancada de JP planteó que los sentenciados por corrupción, terrorismo, narcotráfico, violación sexual y feminicidio no puedan afiliarse a partidos políticos. Si se concretara la norma podría alcanzar a Vladimir Cerrón si pretendiera cambiar de afiliación a futuro, pero también a políticos allegados al partido de Verónika Mendoza cuando sean sentenciados. Hay más de uno.

(Foto: Jorge.cerdan/@photo.gec)

Bellido se prende del paro

Fuera de foco

“La única vía para resolver el conflicto social generado por los gobiernos anteriores y la pandemia es una nueva Constitución Política”, escribió Guido Bellido en Twitter, ante las manifestaciones por el alza de precios. Parece que ‘Puka’ busca pescar a río revuelto, pero no cuenta con que nadie en las calles habla de una nueva Constitución. Desenfocado como siempre.

(Congreso)

De Muñoz a Castillo

Techo de vidrio

Otro que no ata ni desata pero que de tanto en tanto aparece es el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Esta vez salió a reclamarle a Pedro Castillo “que no es el líder que dijo ser” y hasta le pidió que adelante las elecciones. Bueeeno, si de promesas se trata, Muñoz ofreció de todo y no se oye padre.

(Foto: Archivo/Alessandro-GEC)

