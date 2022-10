Guerra García vs. Paredes

Pugnas por la vacancia

Luego de que Susel Paredes (Integridad y Desarrollo) dijera que no apoya la vacancia porque la crisis política que atraviesa el país es responsabilidad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, los congresistas de la bancada naranja le mandaron un mensaje. Uno de ellos fue Hernando Guerra García, quien le dijo: “La ambigüedad con Pedro Castillo tienen tus dos nombres y apellidos. Deja tu obsesión (por Keiko Fujimori) y firma la vacancia sin pretextos”. Con toda la evidencia de corrupción, resulta extraño que Paredes siga cavilando.

Barbarán sobre Castillo

“Rondero no, ratero sí”

No aguantó más de su show y le cantó sus verdades. “Deja de hacer el ridículo que nadie te cuestiona por provinciano o rondero, sino por ratero”, le dijo Rosangella Barbarán (FP) al presidente Pedro Castillo vía Twitter, luego de que, el último sábado, este señalara que “un campesino no ha venido a robarle al pueblo”. No se cansa de hacerse la víctima.

Montoya da consejos políticos

Lastre presidencial

Ahora que ya no es ministro de Estado, se la da de opinólogo. Modesto Montoya, quien no tuvo mayor logro cuando fue titular del Minam este año, aseguró que “cualquier gobierno de hoy y del futuro tendrá que tratar de despegar un Perú con pesados lastres dejados por los anteriores”. ¿Será un mensaje para el sucesor de Castillo o una excusa ante la incapacidad del gobierno que integró?

No quiere buscar a Juan Silva

Huerta se lava las manos

El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva está prófugo de la justicia desde el 7 de junio, pero con el ministro del Interior no es la cosa. Willy Huerta aseguró que la captura del exfuncionario depende del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de la Fiscalía. “Se les ha encomendado, se han organizado, y está constituido para ello. El trabajo lo tienen que realizar”, declaró a TV.Perú. Mejor que diga que no tiene la orden para hacerlo y no ponga pretextos.

Problemas en Partido Morado

Rendición de cuentas

La situación en el Partido Morado está color de hormiga. Tras la rendición de cuentas ante la ONPE, el exmiembro el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PM, Hugo Almanza Quiroz, negó que, de enero a abril, se hayan realizado acciones en la organización que sustenten los gastos señalados. “Tengo el deber de informar que, de enero a fines de abril, no hubo montos sobre esos servicios”, aclaró Almanza Quiroz. Fuentes del partido, sin embargo, precisaron que aclararán dicha versión. Ahora pues...

