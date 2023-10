VLADIMIR CERRÓN

Sin sangre en la cara

Desde la comodidad del rincón que lo acoge hace casi un mes, cuando decidió convertirse en prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón no deja de dar señales de vida en sus redes sociales. Con total frescura, el dueño de Perú Libre se pronunció sobre el próximo pase al retiro del actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y hasta vaticinó que este buscaría protección en Estados Unidos para evadir una posible investigación en su contra por las muertes en las protestas del verano pasado. El que ha buscado protegerse de su encierro de cuatro años es él, que se niega a entregarse a la justicia tras su condena por corrupción. Y, luego de que el Poder Judicial rechazara su pedido para declarar prescrito el caso, más escondido estará.

ROSELLI AMURUZ

¿La candidata?

Esta mañana, la comisión especial de selección de candidatos aptos para la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional (TC) elegirá a su nuevo presidente tras la renuncia de José Elías Ávalos. Ante esta sorpresiva salida, Rosselli Amuruz, la vicepresidenta de este grupo de trabajo, tuvo que dirigir la última sesión, lo que fue cuestionado por varios de sus colegas que señalaron que no estaba moralmente calificada para asumir el cargo. Pese a ello, ¿se presentará a esta elección la parlamentaria? En el Congreso cualquier cosa puede suceder.

FRANCIS ALISSON

El sherif

Dejándose llevar por sus emociones o tal vez empujado por un espíritu de comisario que no conocíamos, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, ha hecho declaraciones provocadoras e inoportunas, y ha lanzado advertencias a los delincuentes. “En Magdalena las cosas son claras. Queremos mano firme. Ello salen armados; nosotros tenemos a los policías armados en todos los carros. Si vienen con armas, los recibimos con armas. Acá no estamos jugando”, declaró el burgomaestre, quien, además, dejó en claro que Magdalena no necesita “para nada” estado de emergencia.

MINISTRA PONCE

Al Congreso

La congresista Milagros Jáuregui, presidenta de la Comisión de la Mujer y la Familia, ha adelantado que esta semana invitará a la ministra de Educación, Miriam Ponce, para que responda por el caso del adoctrinamiento senderista a menores de edad y si su sector lleva un padrón de docentes que puedan haber militado en algún grupo terrorista. Como reveló Perú21 en su edición del domingo, más de 4 mil docentes que firmaron los planillones del Movadef, brazo político de Sendero, hoy dictan clases a niños en todo el país. El Minedu tan solo ha removido a 68 profesores que tienen sentencias por terrorismo.