Castillo le falla a puneños

De la boca para afuera

El último miércoles, el presidente Pedro Castillo se reunió con dirigentes de Puno en Palacio y, ante el ultimátum que los dirigentes de Juliaca le dieron por una obra de saneamiento de “mil millones de soles”, les prometió que iría el viernes a su ciudad para dar “viabilidad”. Ratificando que su “palabra de maestro” hace rato está devaluada, faltó a la cita aduciendo que fue por el cambio de gabinete. El sábado, sin embargo, en vez de ir a Puno, se fue a Apurímac a reunirse con representantes del Frente de Defensa Regional Agrario. Está jugando con fuego.

El poder eterno de Cerrón

Sueños de opio

A Vladimir Cerrón se le subió hasta el cielo el poder que maneja. En Twitter escribió: “No estamos en el poder, ni siquiera Pedro Castillo, el poder es otra cosa. El poder no se somete a elecciones cada 5 años, solo la administración de la burocracia estatal”. ¿Qué cosa? ¿Quiere el poder eterno, como la dictadura cubana de la que se alimentó en sus años de estudiante? Claro, para ver al pueblo sumido en la más absoluta pobreza mientras sus cuentas se siguen engordando.

Bermejo anhelaba la PCM

El otro soñador

Ayer, durante una entrevista en canal N, el legislador Guillermo Bermejo no ocultó su interés por la Presidencia del Consejo de Ministros. Al ser consultado sobre conversaciones para que él asumiera el cargo que dejó Aníbal Torres, aseguró que “no es la primera vez” que se vocea su nombre. “Era una crisis ministerial y mi nombre sonó por ahí, pero no lo conversé con el presidente”, indicó, y añadió que “siempre estoy a disposición de mi país (...) yo quisiera en algún momento ayudar al Ejecutivo”. Como de Castillo cualquier cosa se puede esperar, de pronto se le hace el milagro.

(Foto: Congreso)

Pugnas en el Congreso

Confianza y vacancia

No firma la vacancia contra Castillo pero raja de sus pares. La congresista Susel Paredes aseguró que diversas bancadas están dispuestas a darle el voto de confianza al gabinete de Betssy Chávez con tal de conservar su curul. “Le van a dar (la confianza) porque si no, se van. Yo he confirmado el viernes que nadie se quiere ir”, dijo. Según dice, la idea es que “nos vayamos todos”. Sí, cómo no...

Sigue con su referéndum

Agüero en la luna

Mientras el país convulsiona por la crisis política, la congresista de Perú Libre, María Agüero, dejó muy en claro qué es lo único que les importa a ella y sus aliados. “El pueblo debe decidir el cambio de la Constitución, ninguna institución del Estado debe oponerse a un referéndum”, escribió en Twitter. Que alguien le avise que el problema en el Perú tiene un nombre y un apellido; no es la Constitución.

Foto: Congreso