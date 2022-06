Molina apelará a fallo de JEE

Da la batalla

Luego de que el JEE declarara inadmisible la lista a la Municipalidad de Lima presentada por Avanza País, su candidato, Luis Molina, anunció que no se quedarán de brazos cruzados. “Apelaremos la resolución del JEE que declara improcedente nuestra inscripción por la falta de una firma digital en documentos que se han presentado y son veraces”, escribió el actual alcalde de Miraflores, quien confía en que “primará el derecho constitucional a la participación política”. ¿Se le hará?

Desacuerdo congresal - I

La pugna por Echaíz

Aunque Patricia Chirinos sueñe con la posibilidad de que Gladys Echaíz deje APP y entre a Avanza País, el vocero de su grupo la puso en su sitio. Tras las declaraciones de la tercera vicepresidenta del Congreso, José Williams aclaró que no es la postura de la bancada. “Esa es una posición personal de ella (Chirinos), es absolutamente personal, no lo ha conversado con nosotros”, declaró a Perú21. Personal o no, cuando el río suena...

Desacuerdo congresal - II

Chau, Maricarmen

Por quien no se pelea nadie es por la actual presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (AP). Ahora, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, dejó muy en claro que no la extrañarán en la siguiente Mesa Directiva. “La reelección (de Alva) no está considerada bajo ningún punto de vista”, aseveró. Bueno, al menos Maricarmen sabe que no tendrá chance y hace rato sacó el tema de su agenda.

Cerrón celebra proyecto

Mordaza a pelo

Distintos sectores que defienden las libertades de información han criticado al Ejecutivo por el proyecto que enviará al Congreso bautizado como la nueva ‘Ley Mordaza’. Quien sí celebró fue el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón. “Una prensa libre es vital para la democracia, pero contradictoriamente, una prensa amarilla es fatal para la misma”, escribió en Twitter. La mordaza, sin duda, le cae a pelo, igual que a su socio Pedro Castillo. Ambos le temen a la verdad.

En un Estado democrático todo está sujeto a ley y no debe confundirse “libertad de prensa” con impunidad. Ciertamente que una prensa libre es vital para la democracia, pero contradictoriamente, una prensa amarilla es fatal para la misma. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) June 26, 2022

Ugarte vs. Cerrón

Otra raya al tigre

La noche del sábado, el exministro de Salud Óscar Ugarte volvió a referirse a la denuncia que ha presentado contra Vladimir Cerrón, por haberlo responsabilizado de la muerte de personas debido, supuestamente, a que favoreció a ciertas empresas en la venta de oxígeno. “He solicitado una reparación civil de S/3 millones. De obtenerla, se donará al vaso de leche y comedores populares”. Se la tiene jurada.

