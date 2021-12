Cevallos descarta la PCM: Ya quisiera, ministro

“No he recibido la oferta (de asumir la Presidencia del Consejo de Ministros). Me parece que Mirtha Vásquez está muy bien”, declaró el ministro de Salud, Hernando Cevallos, al ser consultado sobre la posibilidad de que ocupe el cargo de premier. Ya pues ministro, todos sabemos que, hoy por hoy, la PCM cojea y que ganas no le faltan de asumir el premierato.

Los defensores de Castillo - I: La sin razón del decreto

Luego de que Perú21 difundiera la apurada modificación a las restricciones dictadas por fiestas para que Pedro Castillo pudiera viajar a Chota a pasar Navidad, Hernando Cevallos aseguró que la norma no se cambió para beneficiarlo. “La norma se discutió antes de que el presidente viajara a Cajamarca, el presidente ha cumplido porque no ha estado en bailes, solo con sus padres”, sostuvo. Difícil justificar lo evidente.

Los defensores de Castillo - II: Aníbal desatado

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se faja día a día como escudero de Castillo. “El fiscal que ha imputado falsamente al abogado del presidente de haberle robado la resolución con el fin de botarlo de la diligencia, y los que respaldan este accionar, solo quieren inventar una causal de vacancia. Estos vacadores son tan peligrosos como el más avezado delincuente”, sostuvo. Asu. Ya cruzó la línea de la cordura.

Aníbal Torres comunicó que se dispuso acciones sobre el indebido manejo de información en Migraciones. Foto: archivo GEC

Los defensores de Castillo - III: Ortiz salta por su ‘presi’

La titular de Cultura, Gisela Ortiz, tampoco se quedó callada sobre las investigaciones que rondan al presidente Castillo tras el escándalo con Petroperú, y arremetió contra lo fiscales. “Es peligroso que tengamos fiscales con posiciones políticas que son públicas. La fiscal Norah Córdova ha expresado, a través de sus redes sociales, un desacuerdo total con el gobierno de Pedro Castillo, entonces no es una fiscal imparcial”, aseguró.

Pacheco presionó 17 veces: La Sunat era su fijación

El jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo, reveló a la Fiscalía las presiones que sufría por parte del exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco. El portal Sudaca indicó que, en su declaración del 26 de noviembre, Vera contó que fue presionado 17 veces por Pacheco, a través de mensajes y llamadas. El defenestrado funcionario, a quien se le encontró US$20 mil en el baño de su oficina, buscaba a toda costa beneficiar a sus amigos. Obviamente gratis no era.