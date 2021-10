Belmont visita a Castillo

Peligrosa cercanía

Aunque no fue designado oficialmente como asesor de Pedro Castillo, Ricardo Belmont continúa yendo a Palacio. Según el reporte de visitas de ayer, estuvo de 10:00 a.m. a 11:50 a.m. Así sea un asesor ad honórem, es igual de peligroso que el presidente lo escuche por sus ideas y sus fobias. En tanto, Cuarto Poder reveló que Belmont recibió la visita de Guido Bellido en su casa. El canal obtuvo la información usando un dron, hecho que no le gustó mucho al exalcalde.

El exalcalde de Lima afirmó que fue designado asesor del despacho presidencial “de palabra” y que le entregó varios planteamientos a Castillo Terrones. (Foto: El Comercio)

Mendoza se suma a marchas

Fiel defensora del lápiz

Verónika Mendoza anda viendo fantasmas de golpe y anunció su adhesión a las marchas que se realizarán hoy a favor de Pedro Castillo y de sus ministros. “Para decirle a los golpistas que no vamos a permitir que hagan realidad su plan de vacancia”, escribió. ¿Le llama golpe y vacancia al pedido de sacar del gabinete a los impresentables? No hay duda de que defiende con vehemencia su cuota en el poder.

Boluarte se pronuncia

Dina, la dinámica

A la vicepresidenta Dina Boluarte le cayó como un balde de agua fría que la Fiscalía la haya incluido en la investigación por lavado de activos en campañas electorales de Perú Libre, según informó El Comercio. Igual que Mendoza, se refugió en la “vacancia” como argumento de defensa. “Cuando concluya está investigación se demostrará que nada tengo que ver. Confío que esta indagación no sea utilizada por intereses políticos que impulsan la vacancia”, dijo en Twitter.

Dina Boluarte se pronunció tras comunicado de Perú Libre (Foto: Midis)

Arias en auxilio de Bermejo

Quiere debatir

Mientras Guillermo Bermejo no responde al reto de Lucas Ghersi para debatir sobre la Asamblea Constituyente, la excandidata congresal del lápiz, Zaira Arias, pidió permiso para ser ella quien debata con el abogado. ¿Le dará permiso Bermejo o seguirán huyendo?

En el juicio oral Guillermo Bermejo, presenta al testigo Gonzalo Verau ,quien buscó desligitimar lo señalado por otros colaboradores , que fueron senderistas, quienes confirmaron haber visto, en febrero de 2009, a dicho procesado en el campamento terrorista de Sendero Luminoso en el Vraem. Foto: Jorge Cerdan / @photo.gec

‘Pinturita’ estaría en Chapare

Evo le da una mano

Tal como lo anunció Perú21, Arturo Cárdenas, ‘hombre enlace’ de Los Dinámicos del Centro, se fugó a Bolivia. Ayer, Panorama, según sus fuentes, dio a conocer que ‘Pinturita’ estaría en Chapare, el Vraem boliviano, y que estaría siendo protegido por el Movimiento al Socialismo de Bolivia (MAS), el partido de Evo Morales. Todo queda entre ‘hermanos’ y ‘camaradas’.

El partido Perú Libre del suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. se reunio en la casa del maestro .

VIDEO SUGERIDO

Hablemos con Antonella Galli sobre, sobre ¿cómo ser tu mejor amigo? Aquí les traigo algunas características que deben emplear.