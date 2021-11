Echa la culpa a otros: Aníbal a la defensiva

El titular del Minjus, Aníbal Torres, se victimizó sobre el ‘roche’ por la contratación entre el Estado y la empresa de su hermano. “Los golpistas y su prensa aliada creen que la ley me prohíbe tener hermanos y cuñadas con quienes no he cruzado una palabra sobre sus actividades económicas ni con las entidades con quienes las realizan”, arremetió en Twitter. Él más que nadie debería tener claro lo que dice la ley.

Parlamento Andino: Operación Pacheco

Así como Luis Galarreta y Leslye Lazo no participaron de la condecoración al canciller Óscar Maúrtua, impulsada por Javier Fernando Arce (PL) y Gustavo Pacheco (RP), ayer nos enteramos de que tampoco lo hizo el presidente del Parlamento Andino (PA), Juan Pablo Letelier. Galarreta y Lazo no tenían conocimiento de la ceremonia y trascendió que el senador chileno no se quedó para esa actividad al enterarse que la delegación peruana estaba partida por este hecho. Pacheco sabe que en 6 meses la presidencia del PA recaerá en Perú y ya mueve sus hilos para tentar el máximo cargo.

Maúrtua de Romaña asumió el cargo el viernes pasado tras la renuncia de Héctor Béjar. Foto: Archivo GEC

Cerrón sobre incautación: Se tapa los ojos

El dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, entró en modo negación y, cruzando los dedos, dijo que incautadas las computadoras de Perú Libre y las de su domicilio, “se darán cuenta, una vez más, que la mencionada organización criminal no existe, estamos seguros”. Es el típico deseo de un procesado al que le aterran las evidencias.

En contra de la vacancia: Morados alineados

En su pequeño bloque de tres, los congresistas del Partido Morado se sumaron a las bancadas que dicen No al pedido de vacancia propuesto por Patricia Chirinos contra Pedro Castillo. Esta semana se verán los apoyos en cada lado.

El asesinato de SL en el Vraem: La verdad sale a la luz

El tema que motivó la salida de los periodistas Carola Miranda y Carlos Fonseca de América TV fue aclarado por La República ayer. Los autores de la última matanza en el Vraem fueron los senderistas de la banda de los Quispe Palomino y no delincuentes comunes como ambos reporteros insistían. Su posición política los llevó a negar la realidad porque creían que la noticia favorecía la candidatura de Keiko Fujimori. El agua clara y el chocolate espeso.

ENTRE DESGARRADORAS ESCENAS DE DOLOR TRASLADAN CUERPOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE EN SAN MIGUEL DEL ENE A SU ÚLTIMA MORADA, EN EL CEMENTERIO DE HUICHOCRUZ - SAPALLANGA. FOTOS CALEB MENDOZA / GEC