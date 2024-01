VLADIMIR CERRÓN

El escribidor

Se burla, se esconde de la justicia hace más de tres meses, pero no hay día en el que no aparezca en las redes sociales. El prófugo Vladimir Cerrón aprovechó la agresión contra la presidenta en Ayacucho para prácticamente justificar este ataque. “A ver, a Boluarte no la pueden mechonear, pero ¿ella sí puede meter balas? La pregunta sería ¿para qué ir a un lugar donde te detestan? Pues como dicen los cubanos: ‘Soldado brindao, soldado reventao’”, escribió el fugitivo y condenado a prisión, que pronto sentirá los ‘mechoneos’ de los brazos de la justicia.

Fuente: Andina

HONORIS CAUSA - I

Distinguidos

Tan igual que nuestro Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, resulta que en nuestro Congreso tenemos no uno, sino dos honoris causa. Sí, Esdras Medina y Alex Paredes fueron distinguidos con ese máximo grado por la Universidad Nacional de Piura (UNP). ¿Pero cuál fue el aporte a la investigación de estas personalidades para ser merecedoras de este reconocimiento? Que nosotros sepamos, nada, aunque, según revela un informe del programa Cuarto poder, Medina y Paredes fueron presidente y vicepresidente de aquella Comisión de Educación que sacó adelante la ley que restablece la autonomía de las universidades.

(Foto: Congreso)

HONORIS CAUSA - II

¿Pago de favores?

El reportaje periodístico detalla que uno de los beneficiados con esta contrarreforma que modificó el consejo directivo de la Sunedu y permitió que los rectores de las universidades volvieran a tener el control de la entidad que debía fiscalizarlos fue el rector de la UNP, Santos Montaño. La autoridad universitaria debía distinguir a otro parlamentario, pero Miguel Ciccia no aceptó la invitación y desistió del reconocimiento que lo iba a encumbrar como un honoris causa a lo Vargas Llosa.

Miguel Ciccia. Foto: Congreso

VÍCTOR TORRES

El caserito

El que parece que tendrá que cambiar su oficina al Congreso es el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, quien, en menos de dos semanas, ha sido citado por la Comisión de Defensa, aunque ahora para dar explicaciones por la agresión a la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho. Ya antes, el ministro tuvo que enfrentar a este grupo de trabajo para deslindar responsabilidades sobre el asalto que sufrieron los miembros de seguridad de uno de los hijos de la mandataria en La Victoria. Todo pasa desde que asumió esta cartera.

(Foto: Mininter)