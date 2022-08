Castillo habló de su esposa

En plan de víctima

Aunque no le gusta dar entrevistas, cada vez que Pedro Castillo está frente a las cámaras, sale con un nuevo discurso para tratar de victimizarse. Esta vez, habló de su esposa, Lilia Paredes, quien es investigada por el Ministerio Público. “Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y quieren engrilletar también al resto de mi familia, quieren quebrarme. No saben que venimos de la adversidad, de abajo, del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga”, aseguró en Andahuaylas. Mejor espere tranquilo a que la Fiscalía haga su trabajo. Todo a su tiempo.

Caviar no, fujimorista tal vez

Cerrón y sus alianzas

El dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, practica una conveniente ideología con tal de sacarse de encima a sus enemigos. En una entrevista con un medio argentino, le guiñó el ojo al fujimorismo. “Hay una coincidencia espontánea anticaviar. Podemos coincidir con el fujimorismo y con otros, pero con la izquierda caviar no. Ellos son la principal amenaza, un enemigo más peligroso que la ultraderecha neofascista”, declaró. Bueno, en el Congreso ya se ha visto que, por intereses particulares, cualquier coalición es posible.

Urresti y Aliaga se dan la mano

Todo queda en campaña

Daniel Urresti (Podemos Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se encontraron ayer durante un recorrido en el Rímac como parte de su campaña electoral a la Alcaldía de Lima. Lejos de atacarse como lo hacen en redes sociales, Urresti se acercó al vehículo donde iba López Aliaga y se dieron la mano. Luego, en redes sociales, el candidato de José Luna Gálvez reveló que se acercó para “felicitar” a su oponente por estar segundo en las encuestas. Clásico de Urresti.

SERNA SALUDA A LOS NIÑOS

De la boca para afuera

En el Día del Niño, el ministro de Educación, Rosendo Serna, les envió un saludo y pidió a los padres de familia “reflexionar sobre el rol que les corresponde para formarlos”. “Quiero saludar a los niños y niñas por su día. El derecho a la educación debe llegar a ellos con todos los beneficios que el Estado debe dar”, declaró. ¿Qué tanto le importan los niños si, cuando el Congreso aprobó el proyecto de ley Nº904 que atenta contra el enfoque de género, se quedó callado?