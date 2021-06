El patrón

Vladimir Cerrón continúa mostrando que anda desesperado por el poder y por los juicios en Junín. Ayer, escribió en Twitter que la única “deslegitimación” que podría darse a la presidencia de Pedro Castillo es “si se crea una hoja de ruta y no se aplicara el plan de gobierno por el que el pueblo votó en mayoría”. En tanto, rechazó y calificó como “espionaje político” a la difusión de audios que vinculan a miembros de su organización política con la red criminal Los Dinámicos del Centro. Todo un amedrentador, fuera y dentro de su partido.

VLADIMIR CERRON GOBERNADOR DE JUNIN. Huancayo. Fotos/Wilder Huaroc 53285

De la vista gorda

Las dos marchas realizadas el último sábado en apoyo tanto a Keiko Fujomori como a Pedro Castillo se realizaron de forma pacífica, destacó el ministro del Interior, José Elice, quien agregó que unos tres mil efectivos PNP resguardaron las manifestaciones. Todo bien con ello, pero, ¿y los contagios de COVID-19?

Otra vez. Fiscal vuelve a pedir prisión preventiva para Fujimori. (Foto: Geraldo Caso / @photo.gec)

Apuesta a ganador

Como ya es costumbre, el excongresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry volvió a arremeter contra sus excompañeros de partido. Esta vez el guante le cayó a Luis Galarreta, quien dijo que “algunos están jugando a que si se acabó el plazo ya no se conoce la verdad”, a lo que el excandidato presidencial respondió que la única verdad “es que el fujimorismo perdió, y no quieren aceptarlo”. Da hartas muestra de escudero y Perú Libre aún no lo hace vocero.

Luis Galarreta aseveró que no han contratado a ningún abogado, pero que sí han recibido a profesionales voluntarios. (Foto: Archivo/ GEC)

Padres responsables

Desde que perdió en primera vuelta, el excandidato de PP, Daniel Urresti, ha estado más activo que nunca en sus redes sociales. La mañana de ayer envió un saludo por el Día del Padre a los hombres que cumplen a pleno con sus responsabilidades. No se olvidó de la coyuntura y agregó: “Los que no, se pueden ir con Cerrón a … !!!!!”.

Respeto electoral

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se cansó de los hostigamientos y exigió respeto. En Twitter escribió: “Respeto es un valor fundamental de la democracia. Con respeto se construye el diálogo y sobre el diálogo la confianza. Mi mayor deseo es que todos los que tenemos responsabilidades públicas cultivemos la democracia de forma plena”. Sin embargo, el congresista de APP César Combina le dio otra interpretación al mensaje, pues le respondió exigiendo que comparta la lista de electores por mesa. Las aguas siguen agitadas y lo queda es esperar los resultados finales del JNE.

Piero Corvetto recordó que no existe ningún tipo de restricción para que las personas puedan acudir a votar, ya sea si no sufragó en la primera vuelta, tengan alguna multa o si su DNI caducó. (Foto: El Comercio)

