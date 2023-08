ALEJANDRO SOTO

Se toma una pausa

Un relajado Alejandro Soto anunció a través de un video el inicio de la semana de representación parlamentaria. El presidente del Congreso de la República piensa que adelantar su conferencia en la que intentó convencer a la prensa de su probidad para el cargo aliviará sus próximos días en el Cusco, donde debe rendir cuentas de su labor a sus electores. Que no se relaje mucho, nomás, que lo de las denuncias, y sus respectivas explicaciones, parece tener para largo. Por si acaso, que cuide la garganta, que tendrá más que decir.

(Foto: Julio Reaño/GEC)

JULIO DEMARTINI

Ministro escudero

Las fricciones entre el gobierno y Perú Libre se han vuelto a hacer evidentes ahora que Wilson Quispe asumió como presidente de la Comisión de Fiscalización. El lapicito dejó entrever que su grupo de trabajo investigará el proceso de sucesión de la presidenta Dina Boluarte. Y, como a la mandataria escuderos le sobran, ya el ministro Julio Demartini salió a defenderla. “La presidenta ha asumido esta responsabilidad con hidalguía y está llevando la conducción del país por el buen camino del desarrollo y el progreso”, dijo el titular del Midis.

(Foto: Midis)

BLOQUE MAGISTERIAL

Busca venganza

Mientras, en medio de los rumores sobre cambio de ministros, la bancada de Bloque Magisterial, a través de Alex Paredes, presiona con todo para que la presidenta Boluarte le baje el dedo a la titular de Educación, Magnet Márquez, y, como era de esperarse, también casi exigen la salida del ministro de Trabajo, Antonio Varela, en cuya gestión se confirmó el retiro de la inscripción de la Fenatep, el mismísimo sindicato con vínculos con el Movadef al que tanto defienden. Eso huele a venganza.

(Foto: GEC)

GRUPO 5

Los no reconocidos

Mientras, el quinteto de congresistas que renunció a Perú Libre para formar la negada bancada Nueva Constitución Socialista anunció que seguirá intentando que se le reconozca como nuevo grupo parlamentario. El bloque formado por Víctor Cutipa, Alex Flores, Jaime Quito, Silvana Robles y Alfredo Pariona, y agrupados dos días antes de la elección de la Mesa Directiva, fue desconocido como bancada por la Junta de Portavoces, y no quiere ser parte de los no agrupados. Así como están las cosas, parece que serán los no nacidos.