Siempre otorongos - I

Qué buena carta

Otorongo no come otorongo... pero come bien. Resulta que hace más de dos meses en el comedor del Congreso se han cambiado los platos a la carta por el suculento bufet. Una adenda al contrato con el concesionario que provee los alimentos permite ahora a los parlamentarios darse esos lujos. El escándalo es que un almuerzo ya no les cuesta –mejor dicho, nos cuesta a todos los peruanos– 16 soles, sino 80, cinco veces más, según reveló un informe de Cuarto poder.

(Fotos: Renzo Salazar)

Siempre otorongos - II

La cena también

No solo es eso. El desayuno también se convirtió en bufet y cuesta 31 soles por legislador, casi 27 soles más del precio que se cobraba en diciembre. ¿Y la cena? También es bufet y cuesta igual que el almuerzo: 80 soles. Haciendo números, si un congresista desayuna, almuerza y cena en el Parlamento, genera un costo de 191 soles en un día. ¿Ahora se entiende por qué no quieren adelantar las elecciones?

Siempre otorongos - III

Se van de viaje

No contentos con ello, patalean por sus días libres. Los congresistas hicieron oídos sordos a los pedidos de que se suspendiera la Semana de Representación para enfocarse en el debate de las reformas políticas que se vienen llevando a cabo en la Comisión de Constitución, entre ellas la que abordará nuevamente el adelanto de elecciones. Más pesó la semana de paseíto, perdón de representación congresal, por la cual se les paga la nada despreciable suma de 2,800 soles.

(Foto: Jorge Cerdán | GEC)

RLA recuerda a castañeda

Alcalde lisonjero

Durante una actividad en San Juan de Miraflores, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, recordó al extinto burgomaestre de la capital Luis Castañeda Lossio y prometió donar una estatua en una avenida de ese distrito que llevará su nombre. La oferta estuvo precedida por palabras llenas de elogios hacia el exlíder de Solidaridad Nacional al considerarlo como “el mejor alcalde que tuvo Lima” (¿¿??) e incluso, como si fuera un juez, desvirtuó que haya robado o que hubiese estado involucrado en actos de corrupción. Esteee, ¿y si mejor se dedica a lo suyo?

(Municipalidad de Lima)

Interpelaciones a Romero

Ministro pedido

Antes del cierre de la legislatura, el Pleno del Congreso dio cuenta de dos mociones de orden del día para interpelar al ministro del Interior, Vicente Romero Fernández. Ambas fueron impulsadas por los bloques de izquierda y tienen como común denominador que responda por la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora, pues.