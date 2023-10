CURA DE SILENCIO

Dina no habla

En medio de la convulsión y la crisis política que vive el país, la presidenta Dina Boluarte ha optado por el silencio y un notorio perfil bajo. Prefirió no declarar tras la sesión del Consejo de Ministros del lunes pasado; dos días después, también se acogió al silencio cuando fue a la Fiscalía que la investiga por las muertes durante las protestas, y a su salida tampoco soltó palabra. Encima, no se apareció en Perumin, la cumbre minera más importante del Perú, y eso que tuvo cinco días para viajar a Arequipa y escuchar al empresariado y a la población. Ayer estuvo en el Congreso para el homenaje póstumo a Hernando Guerra García. ¿Y qué creen? Sí, eso, no habló. ¿Será que tal vez no quiere escuchar más “preguntas agresivas” de algún periodista?

ALEJANDRO SOTO

El adiós

Parece que el presidente del Congreso, el multidenunciado Alejandro Soto, es consciente de sus limitaciones y de la orfandad que lo envuelve. Ayer, en su despedida al fallecido Guerra García, su vicepresidente en la Mesa Directiva parecía desesperado porque ahora no tendrá quien lo aconseje. “Yo sí te voy a extrañar en el Congreso”, dijo Soto, quien parece sentirse ahora más solo que nunca, tan solo acompañado de sus múltiples denuncias.

Alejandro Soto: Decano de la UNSAAC denunció al presidente del Congreso por presuntas irregularidades en su posgrado.

LA NIETA DE BIDEN - I

Defendió al Perú

Una información de The New York Post afirma que Naomi Biden, la nieta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría trabajado como abogada en defensa del Estado peruano durante el gobierno de Pedro Castillo. De acuerdo con dicho medio, la empresa Worth Capital Holdings 27 LLC denunció al Perú por haber “interferido en su operación de una refinería de petróleo en la Amazonía sur” y solicitó una reparación por daños de US$590 millones.

¿Nuevo dolor de cabeza?

En respuesta, el Estado contrató a la firma de abogados estadounidense Arnold & Porter, donde la nieta del presidente Biden trabaja aún hoy como asociada. Registros Públicos confirmarían que, en septiembre de 2021, Naomi Biden representó legalmente a nuestro país. Así, la relación de su nieta con nuestro país podría ser un nuevo dolor de cabeza para el presidente Biden, que actualmente se encuentra afrontando una investigación en el Congreso que podría acarrear su destitución, en razón de los vínculos de su hijo -y padre de Naomi- Hunter con la empresa ucraniana Burisma.