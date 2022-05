Chávez confía en gabinete: Con la venda en los ojos

Demostrando que probablemente vive en una realidad paralela, la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, aseguró que el gabinete “está sólido” y consideró que la interpelación en su contra no va a prosperar. “Confío en que el Congreso va a renovar su confianza en el gabinete”, expresó. No hay peor ciego...

Salario congresal - I: Amor al chicharrón

La congresista de Perú Libre María Agüero lo hizo de nuevo. Volvió a justificar su reclamo por el “bajo sueldo” de S/15 mil que recibe como parlamentaria. Desde Arequipa, sostuvo que no le alcanza lo que gana por “amadrinar actividades”. “Lo que no se dice es que María Agüero es la que más ha gastado en campaña recorriendo lugares alejados. Yo sé lo que se gasta y lo que implica ir”, alegó. ¡Pobrecita! Qué dirán quienes no ganan ni mil soles. Sin duda, quiere servirse de la política y no servir al país.

Salario congresal - II: Rechazo a oficialistas

Quienes le recordaron a María Agüero que no gana nada mal, fueron los miembros de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa. Ayer, en el Día del Trabajador, le increparon sus reclamos. “¿Cómo es posible que diga abiertamente que no le alcanzan S/15 mil?”, cuestionaron. También rechazaron a Jaime Quito, quien intentó sumarse a una marcha del sindicato. “No hacen nada por el país”, señalaron. Ya fueron.

Congresistas apoyan a Alva: Se quieren ir

Los congresistas por Piura, César Revilla (FP), Heydi Juárez (APP), Wilmar Elera (SP) y Eduardo Castillo (FP) expresaron su respaldo a las declaraciones de la titular del Congreso, María del Carmen Alva, quien aseguró que estaba a favor de que “se vayan todos”, Congreso y Ejecutivo. ¿Dejarán realmente su curul? Ya veremos.

Revelan más nombres: Crecen ‘Los Niños’

Los famosos ‘niños’ de Acción Popular no serían solo seis. Cuarto Poder reveló que el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, intercambiaba favores con ‘Los niños’ y menciona a dos que no estaban en el radar: Wilson Soto y Luis Ángel Aragón, a quienes ayudaba a colocar a sus amigos en puestos de confianza. ¡Escondidito lo tenían!

