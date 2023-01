Acuña quiere donar su plata

Aires de gobernador

Luego de haberla pasado lindo en Qatar mientras el país se venía abajo, el líder de APP, César Acuña, juramentó como gobernador regional de La Libertad y, en su primer discurso oficial, hizo un inesperado anuncio. Según afirmó, le pedirá al Consejo Regional que apruebe bajarle el sueldo de S/15 mil a S/7 mil. “Ese dinero, los 7 mil soles que me queden los usaré para comprar alimentos a las ollas comunes”, indicó. Clarísimo que la plata no es un problema para Acuña, pero más importante que donar medio sueldo sería que sus funcionarios no metan la uña en los recursos públicos.

Los invitados de López Aliaga

Municipio, gobierno y Congreso juntos

Ayer también fue el turno de Rafael López Aliaga, quien esperó con ansias poder instalarse en el Palacio Municipal de Lima de manera oficial. Compartió mesa en la ceremonia de juramentación con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el titular del Congreso, José Williams.

Fotos: Renzo Salazar/@Photo.gec

La eterna deuda de SMP

El problema de siempre

Y hablando de nuevas autoridades, el flamante alcalde de San Martín de Porres (SMP), Hernán Sifuentes, se manifestó acerca de la transferencia de cargo y señaló que recibió “una gestión municipal con una deuda aproximada de S/500 millones”, debido a la falta de pago de aportaciones, deuda con algunos proveedores y más. Una historia repetida para los vecinos del distrito, que, bajo la excusa de la deuda, han soportado dos gestiones ediles –Aldolfo ‘Bobby’ Matos seguido de Julio Chávez– con muy poco avance en la lucha contra la delincuencia y el desarrollo de áreas verdes.

(Foto: Municipalidad de SMP)

Deseos de Año Nuevo - I

Bermejo en la calle

En la víspera del Año Nuevo, algunos congresistas parecían estar en la luna de Paita y el sol de Colán, como reza el refrán. El vocero de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, pidió un 2023 “sin dictadura” –olvidando que el golpista y aprendiz de dictador Pedro Castillo ya está preso–, donde el pueblo en unidad “conquiste la Asamblea Constituyente”. Sueños de opio que no comparten la mayoría de peruanos.

(Foto: archivo Congreso)

Deseos de Año Nuevo - II

Alva invoca la paz

En el otro extremo, la acciopopulista María del Carmen Alva deseó que este año se fortalezca la democracia. “Que este 2023 sea el de la consolidación de la democracia, la paz social sobre la destrucción y confrontación fratricida”, escribió en su cuenta de Twitter. No habría estado de más que desee también que su bancada depure al fin a ‘Los Niños’.

(Foto: GEC)