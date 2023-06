DÍA DEL PADRE - I

El regalo del premier

Al premier Alberto Otárola le malograron el Día del Padre. Una denuncia periodística que lo implica en un presunto pago irregular en Essalud obligó al titular de la PCM a hacer una pausa en la celebración para rechazar, a través de sus redes sociales, dicha acusación. El caso le molestó al premier y no fue precisamente por alguna indigestión provocada por la comida dominical.

DÍA DEL PADRE - II

Premier nervioso

Lo cierto es que la denuncia del diario El Comercio parece haber puesto más que nervioso a Otárola, quien no solo cuestionó la veracidad de esta información, sino que hasta amenazó con acudir al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. En medio de rumores de cambio de ministros y de una guerra civil en el círculo íntimo presidencial, como informó ayer Perú21, no es de extrañar la reacción.

KEIKO - I

Adelanto de elecciones I

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que el fenómeno de El Niño y el rechazo de la población podrían ocasionar una crisis política interna, y no descartó que ello pueda obligar a un adelanto de elecciones. Fujimori ha reiterado que, si hay adelanto de elecciones, no participaría. Pero, si son en 2026, no lo descarta, al sostener que como cualquier ciudadana tiene derecho… aunque algunos digan, recuerda, que ella no le gana ni al panetón.

KEIKO - II

No hay consenso

Fujimori dijo que otra posibilidad para que haya adelanto de elecciones se encuentra en manos de las otras bancadas políticas, pues el tema se podría debatir nuevamente en la Comisión de Constitución. Aunque no le vio muchas opciones. Bueno… nadie quiere irse, ni sus congresistas.

CONGRESISTAS EN LA MIRA - I

SAC verá denuncias

Esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verá las denuncias contra los congresistas de Cambio Democrático Guillermo Bermejo y Sigrid Bazán por presuntamente azuzar las protestas contra este gobierno en el último verano tras la caída de Pedro Castillo.

CONGRESISTAS EN LA MIRA - II

Ahora pues

Bazán ha sido denunciada por apología del delito contra la tranquilidad pública y usurpación, mientras que su colega de bancada es acusada de grave perturbación de la tranquilidad pública, conspiración para una rebelión y usurpación.

