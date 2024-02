ALEX CONTRERAS

Ubicaína

El exministro de Economía que no pudo ganarle a la crisis ni a la recesión le ha respondido con todo al congresista Carlos Anderson en su red social. “¿A quién le ha ganado? No cumple ni los requisitos para ser practicante en el sector público y habla con autoridad de temas de política económica de los que no tiene ni idea. De defensor de fondos buitre a opinólogo. Ubicaína, Carlos”, escribió Alex Contreras, el extitular del MEF que la semana pasada se fue del ministerio diciendo que “se iba dejando una economía mejorada”. Y sin ubicaína.

JOSÉ ARISTA

Movidas en el MEF

Hablando del MEF, el flamante ministro José Arista ya empezó a mover sus fichas en ese sector. Betty Sotelo Bazán fue designada viceministra de Hacienda. La funcionaria tiene más de 40 años de experiencia en la administración pública y ya ocupó este cargo en otras tres oportunidades. Mientras, en el Congreso ya pidieron la presencia de Arista para que explique las primeras medidas que tomará su cartera, de cara a la reactivación económica del país.

DINA BOLUARTE

¡Mamma mía!

Querer imitar a Pedro Castillo con disparatadas alocuciones solo le ha traído críticas y burlas a la presidenta Dina Boluarte, quien, en su última visita a Trujillo, se atribuyó ser la mamá de todos los peruanos. Los trujillanos han rechazado este atrevimiento de la mandataria y, durante un sondeo televisivo sobre este asunto, respondieron que “prefieren ser huérfanos”, antes de tener como mamá a Boluarte. “Mejor no hubiera nacido”, dijo un trujillano a una televisora local. “Una madre trata de ver por sus hijos”, y “será la madre de los millonarios, porque del pueblo no se acuerda para nada” fueron otras de las respuestas. Encima, la jefa de Estado calificó a César Acuña como el papá de La Libertad. Qué insolencia para los trujillanos. ¡Mamma mía!

WALDEMAR CERRÓN

Rechazan proyecto

La comuna de San Juan de Lurigancho se bajó en una la propuesta de Waldemar Cerrón, el hermano menor del prófugo exgobernador, de convertir a ese distrito en una provincia señalando que el proyecto del legislador de Perú Libre fue elaborado sin tener en cuenta algunos análisis de impacto y “resulta lesivo y vulnera la Ley de Demarcación y Organización Territorial, su reglamento y modificaciones”. Hasta presentarán un recurso de amparo contra este proyecto. En el Congreso ya están avisados.