Ni corto ni perezoso, Yonhy Lescano se pronunció luego de que el Congreso rechazara el proyecto de ley de adelanto de elecciones para 2023. “¡URGENTE! Exhortamos al Congreso reconsiderar su decisión y se apruebe lo antes posible la fecha para el adelanto de elecciones, y no introducir otros temas que complican la urgente aprobación de la ley”, expresó el exparlamentario. Se nota el interés, pero mejor que piense cómo van a limpiar el desorden que dejaron ‘Los Niños’ en la lampa para 2023.

No quiere saber nada de su predecesor. Oficialmente el gobierno de Dina Boluarte dejó sin efecto el uso del logo y de la frase “Siempre con el pueblo”, que fueron establecidos por la gestión del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2021. La famosa ‘palabra de maestro’ no va más para Boluarte... Veremos qué propone ahora para identificar al Ejecutivo.

Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volviera a referirse sobre la situación de Pedro Castillo al asegurar que “es una víctima”, la extitular del Congreso María del Carmen Alva (AP) le recordó que Castillo fue detenido en flagrancia. “Rechazo las declaraciones sesgadas y ofensivas al Perú del presidente Petro. No se trata solo de desconocimiento de la realidad, sino de una ideologizada defensa política de Castillo”, dijo. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

No solo le envió una carta a la presidenta de la República, Dina Boluarte, sino que incluso, en una actividad pública, el papa Francisco pidió por la paz en el Perú. Ayer, tras el Ángelus dominical en la plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma, el Sumo Pontífice elevó una oración por el fin de la violencia y la apertura de un proceso de diálogo en el país. “Oremos por Perú, para que cese la violencia y se inicie el camino del diálogo para superar la crisis política y social”, exclamó. ¡Dios lo oiga!

Ni el papa Francisco ni los representantes de la Iglesia católica en Perú se salvan de los manotazos de ahogado de Vladimir Cerrón. El dueño de Perú Libre acusó al clero de “golpista”. “Innumerables veces el clero se metió en política, siempre pidió el derrocamiento de Pedro Castillo, advertí a tiempo que esto podría conducir a una convulsión social, pero mantenían su postura antidemocrática. Hoy están como el avestruz, porque saben que son parte del golpe”, escribió en Twitter. Podrá decir lo que quiera, pero el verdadero golpista ya está tras las rejas.

