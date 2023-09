LA ÚLTIMA DE ARRIOLA - I

Dos mujeres, dos seguros

Lo tenía bien guardadito, pero todo se sabe. Resulta que José Arriola, el congresista investigado por el caso ‘Los Niños’ y acusado, además, de ‘mochasueldos’, consigna como cónyuges ante el Congreso a su actual pareja, pero también a su exesposa, para beneficiarlas con el seguro de salud, y con el dinero de los peruanos, reveló ayer Panorama. A la primera la tiene afiliada a un seguro privado, por el que le descuentan 2,800 soles al mes, mientras que a la ex, con la que estuvo casado 39 años, la mantiene en Essalud.

LA ÚLTIMA DE ARRIOLA - I

Bajo la lupa

Este caso es investigado por la Contraloría, luego de hallar esta irregularidad —bueno, esta viveza del acciopopulista— en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). La Comisión de Ética ya debería abrir un proceso a este parlamentario, quien, además, habría llegado al Parlamento por votos golondrinos, según otra denuncia.

José Arriola. Foto: Congreso

EL PREMIER RUNNER

Listo para la partida

Para ir a tono con la caliente situación del país, el premier Alberto Otárola ofreció ayer un discurso en polo, short y zapatillas. Todo un runner, el titular de la PCM participó en una carrera cívico-militar por el Día de las Fuerzas Armadas, competencia en la que ya participó cuando fue ministro de Defensa y viceministro del Interior. Otárola parece estar preparándose para cuando llegue el momento de la partida.

DINA CRIOLLAZA

Alma, corazón y vida

Hablando de discursos, la presidenta Dina Boluarte, cual cantante criolla, reiteró desde Nueva York que trabajará por el país poniendo “alma, corazón y vida”. Si hasta aseguró que daría hasta la vida, así como el estribillo aquel de Óscar Avilés en “Contigo Perú”. Con tal de que no se arme la jarana en el país durante su ausencia, todo bien. Boluarte ya aseguró que el país no estará a la deriva. “Mire, no estamos dejando el país a la deriva. Como decimos coloquialmente, hemos coordinado y ordenado la casa para que el trabajo por el país no se detenga”, dijo. Ya veremos.

MARICARMEN ALVA

El teletrabajo

La congresista María del Carmen Alva ha presentado un proyecto para modificar la Ley del Teletrabajo. Su iniciativa propone prohibir la realización de tareas domésticas durante la jornada remota. “Te pagan por trabajar, no por temas domésticos”, explica la ahora legisladora no agrupada. ¿Votará a favor su colega Hernando Guerra García, quien sesionó sobre la arena de una playa norteña?