Zánganos en Palacio - I

La réplica de Alva

La titular del Congreso, María del Carmen Alva (AP), le respondió al presidente Pedro Castillo, quien el sábado tildó de “zánganos políticos” a los congresistas por sesionar de madrugada para, supuestamente, buscar titulares en la prensa. “Hay zánganos que de día no hacen nada; a diferencia de ellos, este Congreso no ha parado, hemos trabajado mañana, tarde y noche”, alegó Alva, quien refirió que trabajar de madrugada no es de zánganos. “Es al revés, trabajamos por el país y el triple de lo que trabaja él (Castillo)”, sostuvo. Calladito quedó el profe.

Zánganos en Palacio - II

Chotano olvida a Chota

Y hablando de los funcionarios que no hacen nada, a Pedro Castillo se le olvidó el colegio Víctor Herrera Delgado de Tacabamba, en su querida Chota (Cajamarca). Un local que nunca fue inaugurado y ni siquiera cuenta con servicios básicos como agua potable. Cuarto Poder reveló que el 20 de febrero Castillo prometió que el ministro de Educación se ocuparía personalmente del tema, pero esto nunca sucedió. Ahora cientos de alumnos estudian en la antigua sede del colegio, que les queda a una hora y media a pie y, encima, también se cae a pedazos. Ni por su Chota le hace honor a su “palabra de maestro”.

Arremetió contra Castillo

El ‘cau cau’ de Chirinos

Acabada la legislatura, la congresista Patricia Chirinos volvió a su mini programa “Sazón de la woman” en redes, donde básicamente cocina mientras raja de Pedro Castillo. Esta vez, preparó un cau cau de pota. “Esta es una opción económica, ahora que todo está tan caro. Ese es el sentir de los peruanos, y a donde nos ha llevado el Gobierno de corrupción de Castillo”, expresó mientras picaba las papas. Harto ají en ese plato.

La nueva dirigencia de AP

Los ‘niños’ en la mesa

Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres, juró ayer como nuevo secretario general de Acción Popular en una ceremonia de gran convocatoria. Pero ojo, en la mesa principal lo acompañaban dos de los congresistas conocidos como ‘Los niños’: Ilich López y Elvis Vergara. Al parecer, la nueva dirigencia los ha perdonado.

No se define su candidatura

La suerte de Carrasco

Luego de varias semanas en suspenso, el JNE resolvió dejar al voto el caso de Juan Carrasco Millones, quien postula al Gobierno Regional de Lambayeque. El exministro de Castillo y visitante de Sarratea fue excluido en primera instancia porque incumplió el principio de paridad. ¿Habrá valido la pena que renuncie a su plaza de fiscal para entrar en la política? Pronto sabremos si perdió soga y cabra.

