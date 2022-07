Héctor se quiebra

Acuña hizo llorar a Acuña

Aunque el mismo día que Héctor Acuña renunció a la bancada de APP (15 de julio) el grupo informó que lo removerían del cargo de titular de la Comisión de Presupuesto del Congreso, ayer, en la última sesión del grupo, se puso muy sensible. “Me imagino que ya tienen el documento donde hay un cambio de última hora... hoy termina mi trabajo como presidente de la Comisión de Presupuesto”, dijo ayer con voz entrecortada al borde del llanto. Mientras tanto, su hermano César y dueño del partido, minimizó su renuncia.

Foto: archivo GEC

Amigo de Cerrón reaparece

El chiste de Rojas

Richard Rojas, el amiguísimo de Vladimir Cerrón que fue jefe de prensa de la campaña presidencial de Perú Libre, intentó tomar distancia del círculo de Pedro Castillo que lo compromete en actos de corrupción. “Ni el delincuente de Zamir Villaverde ni el cojo Bruno Pacheco existieron en la campaña; mientras yo estuve al mando no permití delincuentes al rededor del hoy presidente”, escribió en redes, con el regocijo de Cerrón que le dio un like. Rojas es investigado por lavado de activos y por eso dos países no lo aceptaron como embajador del Perú. Un poco de memoria no hace daño.

(Foto: archivo GEC)

El psicosocial de la fuga

¿De dónde salió?

En un contexto de prolongadas fugas de sobrinos y de ex hombres de confianza del presidente Castillo, ayer se soltó en redes una fake news, con supuesta foto y audio incluido, que alertaba del viaje de Yenifer Paredes a Colombia. La falsa noticia buscó victimizar a la cuñada del mandatario. Según nuestras fuentes, se vendrían más psicosociales como este. ¿Dónde se fabrican?

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo.

Caruajulca escuchó a Karelim

Ojos y oídos

La titular de la Procuraduría General del Estado, María Caruajulca, participó ayer en la declaración de la testigo Karelim López por el caso de presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿para qué fue? Como se recuerda, el 17 de junio, durante una diligencia fiscal, no le realizó ninguna pregunta al presidente Pedro Castillo, investigado en este caso. ¿Habrá tomado nota de las respuestas de Karelim para pasarlas a Palacio?

Karelim López respondió a la Comisión de Fiscalización este miércoles. Foto: Congreso

Kamiche se enoja por reportaje

Se hace el loco

Luego de que Panorama revelara que el congresista Roberto Kamiche (Perú Democrático) contrató a su actual pareja, Katherine Cruz Vargas, como asesora de su despacho con un sueldo de S/12 mil, el legislador se negó a responder preguntas en el Congreso, pero en Twitter intentó vengarse del canal difundiendo una información que supuestamente afectaría a una conductora. Al igual que cuando fue denunciado por violencia familiar, no da la cara y agrede al mensajero.

(Foto: Congreso)

