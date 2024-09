Estas son las cortitas de hoy lunes 16 de setiembre de 2024

Excanciller sobre Petroperú

Calienta motores

El excanciller Javier González-Olaechea, quien recientemente se afilió al Partido Popular Cristiano (PPC), cuestionó la gestión del Gobierno sobre Petroperú. “Cuando la insolvencia es tal y las necesidades sociales arrecian, se deben priorizar los gastos acabando con el despilfarro, aumentar sus ingresos, privatizando parte de su accionariado y especialmente asegurar una gestión solo técnica”, dijo en X. ¿Se prepara ya para el 2026?

Bajas en Avanza País

Chirinos se va

En una carta dirigida a Aldo Borrero, presidente del partido político Avanza País, la congresista Patricia Chirinos renunció a su militancia. “Las discrepancias en torno a la dirección programática del partido y los desencuentros sobre el rumbo que deberíamos seguir como organización política han creado una distancia insalvable entre mi visión y la de la actual dirigencia”, señaló en el escrito. Hace poco el exministro y actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, también renunció. Según pudo conocer Perú21, no habrá más legisladores renunciantes en el partido. Ya veremos pronto qué camiseta se pondrá Chirinos.

Despedida de viuda de Fujimori

De Japón a Perú

La viuda del expresidente Alberto Fujimori, Satomi Kataoka, difundió un mensaje de despedida hacia él. Según Punto final, dijo no haber asimilado la “repentina noticia” de su muerte y sostuvo que “los recuerdos de mi tiempo con él están regresando como una linterna giratoria”. Lo calificó como un “hombre amable, serio y sincero”, y dijo que, durante su “exilio en Japón y su encarcelamiento en Perú, le brindé apoyo tanto emocional como material”. Y agrega: “Adiós al presidente al que amaba como a un padre”. Entre sus recuerdos quizá faltó decir que Fujimori intentó, sin éxito, ser senador de Japón, gracias a su doble nacionalidad.

¿Alcalde o candidato?

‘Porky’ seguirá de gira

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se defendió de las críticas por abandonar la ciudad algunos días para realizar viajes proselitistas a provincias. Dijo, sin rubor alguno, que viaja porque es el líder de Renovación Popular y que lo seguirá haciendo. “¿Qué hago si me llaman para inaugurar bases? Son parte de las vacaciones y tomo un día a cuenta porque no salí en los años anteriores”, señaló. ¿Acaso no puede inaugurar las bases partidarias otro dirigente? Después que no se queje cuando le toquen la puerta los fiscalizadores electorales.