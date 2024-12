Estas son las cortitas de hoy lunes 16 de diciembre de 2024

CIFRAS LO DESMIENTEN

Otra vez Santiváñez

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó en radio Exitosa que antes de su gestión había 1,200 internos extranjeros en las cárceles peruanas y que ahora la cantidad supera los 4,000. Su gestión, dijo, logró “la detención e internamiento de 2,800 extranjeros venezolanos”. Sin embargo, el analista de datos Juan Carbajal publicó información del INPE que lo desmiente. En junio de 2024, antes de iniciar su labor en el Mininter, había 3,486 extranjeros venezolanos en Perú, no 1,200. Ya no sorprende.

BASOMBRÍO APUNTA

Censura fallida

El exministro Carlos Basombrío criticó duramente que no haya prosperado la censura contra el ministro del Midis, Julio Demartini. En su cuenta de X sostuvo que tanto Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, como Alianza para el Progreso, de César Acuña, “protegen al imperdonable ministro”. Ante ello, se preguntó: “¿Qué buscan a cambio? No lo sé, pero dudo que pactos tan ruines ayuden a ambos partidos en las elecciones próximas”.

BOLUARTE SE DEFIENDE

Normas son válidas, dice

Las normas que suscribió la presidenta Dina Boluarte, en el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 10 de julio, cuando se sometió a una cirugía estética, “han sido realizadas dentro del marco legal establecido por la Constitución y las leyes del Perú”, según informó la Presidencia. “Rechazamos categóricamente cualquier insinuación o acusación que cuestione la legitimidad o la legalidad de las normas firmadas por la presidenta”, continuó el escrito. Algo de nerviosismo, ¿no?

ALCALDE NO OYE

Inauguró lugar

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inauguró por segunda vez —y de nuevo sin público— el lugar llamado Huerta Encontrada, supuestamente para que allí se alojen comerciantes ambulantes de Mesa Redonda. Estos, sin embargo, ya habían indicado que no querían trasladarse allá porque no hay clientes. Una comerciante, consultada por América Noticias, mencionó que solo ganarían entre 1 o 2 soles diarios y que “nos vamos a morir de hambre”. El burgomaestre hizo oídos sordos y hasta garantizó facilidades para que los ambulantes adquieran un módulo. Pero si no hay clientes ni stand, ¿quién se va a trasladar, señor alcalde?