Congreso atento a Dircote - i

Citan a Carrasco

En el Congreso de la República no se ha visto nada bien la intervención de Inspectoría de la PNP realizada de forma sorpresiva a la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Por ello, la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos, presentó una moción para invitar al ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco, para que informe los motivos del operativo. El ministro que en un inicio señaló que se trataba de “una función de la Policía” deberá dar explicaciones ante el Parlamento. ¡Ahora, pues!

(Foto: Imagen referencial/ Archivo)

Congreso atento a Dircote – ii

Terrorismo nunca más

Horas antes de que Chirinos presente la moción para citar a Carrasco al Congreso, la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, se pronunció en Twitter. “Causa preocupación y alarma la extraña intervención a la Dircote. En la lucha contra el terrorismo este Grupo Especial siempre fue fundamental”, aseveró.

Causa preocupación y alarma la extraña intervención a la DIRCOTE. En la lucha contra el terrorismo este Grupo Especial siempre fue fundamental.#TerrorismoNuncaMas — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) August 14, 2021

Por “ideas comunistas”

Béjar no se salva

El bloque de oposición del Congreso no está de acuerdo con el accionar del canciller Héctor Béjar e insiste en interpelarlo. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó ayer que la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores busca que este salga del cargo por su ideología comunista y cercana a Cuba y Venezuela. A este paso, y sin la renuncia de algunos ministros, el voto de confianza del Gabinete Bellido se ve cada vez más lejos.

Héctor Béjar es el nuevo canciller del gabinete que lidera Guido Bellido. (Imagen: Captura)

Muñoz reclama a Castillo

Excluyen a MML

Aunque aparece muy poco y solo lo hace para emitir algún pronunciamiento, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reclamó que el presidente Pedro Castillo no lo invitara a la reunión que sostuvo el último sábado con los gobiernos regionales. Si bien el jefe de Estado no respondió al burgomaestre limeño, quien habló fue el presidente de la AMPE y alcalde de La Molina, Álvaro Paz de La Barra. “¿Si no ejerce sus funciones para qué invitarlo?”, expresó.

ALCALDE DE LIMA JORGE MUÑOZ ENTREGO RENOVADO PARQUE SAN FELIPE SASSONE QUE BENEFICIARA A MAS DE 1700 VECINOS EN LA URBANIZACION CIPRESES, CERCADO DE LIMA

VIDEO SUGERIDO

null null