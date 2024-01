DINA BOLUARTE - I

Se queda en Palacio

El que vuela a Suiza es Julio Velarde. El titular del BCR participará esta semana en el Foro Económico Mundial en Davos, evento en el que estarán presentes unos 60 mandatarios. Esta vez Dina Boluarte no subirá al avión. La jefa de Estado prefiere hacer de tripas corazón y quedarse en Palacio, antes de que le recuerden su paso por este foro hace dos años, cuando, siendo vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno de Pedro Castillo, lanzó un discurso incendiario contra la minería formal, a la que acusó de incumplir acuerdos y contaminar el medio ambiente. Justo en la vitrina internacional más importante para posicionar a nuestro país. Un papelón.

DINA BOLUARTE - II

Lo que el viento no se llevó

En ese foro y fajándose como, entonces, buena y leal castillista, Boluarte aseguró que, desde el primer día que asumió su exjefe, la derecha no los dejaba gobernar en paz y no reconocía su derrota en las urnas. “Empezamos a gobernar hace nueve mesecitos a pesar de que hasta ahora la derecha en el país, sí, así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo”, dijo en aquella oportunidad nuestra hoy mandataria. Palabras que no se llevó el viento.

JAVIER MILEI

Encuentro cercano

A Davos también asistirá el presidente argentino Javier Milei, quien prometió en su campaña cerrar el banco central. Tal vez coincida con Julio Velarde –un economista bastante reconocido en ese país— y una conversación podría hacer que cambie de opinión y dar marcha atrás sobre esta polémica decisión.

COMISIÓN DE ÉTICA

Arranca el año

La Comisión de Ética inicia el año esta tarde tras un 2023 marcado por el blindaje. La denuncia contra el irrespetuoso de Juan Carlos Lizarzaburu es el primer caso que abordará este grupo de trabajo. En diciembre, días antes de culminar la legislatura, el parlamentario de Fuerza Popular lanzó frases sexistas contra Patricia Juárez, su compañera de bancada. Por esta malcriadez se le denunció tres veces. Ojalá que este año esta comisión se olvide de lanzar salvavidas a tanto coleguita faltoso.