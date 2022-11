Dará sus descargos en Ética

La versión de Alva

Estaba pasando desapercibida, pero hoy deberá defenderse. La Comisión de Ética escuchará, desde las 5:00 p.m., los descargos de María del Carmen Alva (AP) en la investigación en su contra por haber ‘jaloneado’ a Isabel Cortez (CD) durante la sesión del Pleno del 11 de agosto. En la previa, ‘Chabelita’ admitió haber recibido las disculpas de Alva, pero consideró que su accionar “merece recibir una sanción”. Entonces por gusto se dieron el abracito de la reconciliación.

(Foto: Cesar Campos / @photo.gec)

Cerrón, Castillo y Bolivia

Mar de incoherencias

Haber deslizado la posibilidad de cederle mar a Bolivia le sigue causando un gran problema al presidente Pedro Castillo. Pero tamaño ofrecimiento también lo hizo el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón. “El Perú debe facilitar la salida al mar de Bolivia, es poner en práctica el internacionalismo, la hermandad entre todos los pueblos del mundo”, dijo. Un discurso sin pies ni cabeza.

(Foto: Presidencia de la República)

Portalatino al presidente

Si no debe, ¿a qué teme?

Y si de cerronistas se trata, la flamante ministra de Salud tuvo un arrebato de consejera palaciega y le sugirió a su jefe, Pedro Castillo, que acuda al Congreso a defenderse de la denuncia por traición a la patria. “Si me hablan como Kelly Portalatino, yo sí le diría al presidente que acuda a la Comisión Permanente porque el que no debe nada teme”, señaló. A mitad de semana, el mandatario la había emplazado a que construya el hospital de San Juan de Lurigancho; si no, su cabeza rodaría. Como se dice... el que busca encuentra.

(Foto: Presidencia)

No quiere revisar obra pública

Torres ignora al pueblo

La paralización de la obra Carretera Huancavelica-Yauli-Pucapampa puso la mira en el premier Aníbal Torres, pues un reportaje de Cuarto poder desencadenó su furia contra la conductora Sol Carreño. Panorama reveló ayer que pobladores huancavelicanos solicitaron ayuda al primer ministro de manera formal y fueron rechazados. “No corresponde la instalación de un espacio de diálogo a cargo de la PCM”, se lee en un oficio que recibieron como respuesta.

(Foto: archivo PCM)

Mario Huamán

Fallece dirigente sindical

Ayer falleció el exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), Mario Huamán Rivera. Huamán participó también en la vida política del país. En 2011, fue candidato al Congreso en la lista de Ollanta Humala.